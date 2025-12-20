Rapper Low G và bạn gái lên tiếng

Low G vừa cầu hôn bạn gái Dương Fynn sau 5 năm hẹn hò. Sau đó, mẹ nam rapper có bức tâm thư gây xôn xao.

Vừa qua, mẹ của Low G có tâm thư dài gửi con trai và con dâu tương lai. Nhưng phần mở đầu của bức thư gây tranh luận. Cụ thể là lời nhắn mẹ Low G dành cho Dương Fynn: "Chúc mừng con gái, mừng con đã tìm được một chàng trai tốt".

Trước những tranh luận, mẹ của nam rapper xóa bỏ bức tâm thư. Mới đây, giọng ca Hop On Da Show cũng lên tiếng về sự việc.

Low G và Dương Fynn sắp về chung một nhà sau 5 năm yêu nhau. Ảnh: FBNV.

Trong bài viết, Low G chia sẻ đôi khi phụ huynh hay nói quá về việc con của họ tốt đẹp thế nào vì họ cảm thấy tự hào. Nam rapper hiểu và thông cảm với chuyện đó, nhưng anh khẳng định bản thân chỉ là người bình thường, cũng có những vấn đề riêng, không hoàn hảo.

“Từ bao năm nay mình và Dương gặp gia đình của nhau rất thường xuyên, đến mức 2 bên đã coi chúng mình như con. Chúng mình may mắn vì từ trước đến nay có 2 bên gia đình đều yêu quý, thoải mái và không can thiệp cuộc sống riêng. Việc cầu hôn cũng chỉ là vì mình muốn làm cho Dương, để chúng mình thực sự chính thức, chứ không phải cột mốc gì đó khiến cuộc sống hay gia đình của chúng mình thay đổi. Nên mấy bạn trên mạng làm ơn đừng làm quá chuyện mẹ chồng nàng dâu để đồn đoán nhé, nó khiến nhà mình hơi khó xử vì mọi thứ đang không có vấn đề gì cả”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, Dương Fynn cũng bày tỏ hiện tại mọi chuyện với cô đều ổn.

Low G vừa qua cầu hôn thành công bạn gái sau khoảng 5 năm gắn bó. Họ quen nhau khi cùng là thành viên nhóm nhảy Last Fire Crew. Ban đầu, Dương Fynn chủ động theo đuổi đối phương. Hiện tại, cô là quản lý cho chồng tương lai.

Low G tên thật Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997. Anh khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò vũ công trong Last Fire Crew trước khi chuyển sang rap. Anh có nhiều sản phẩm âm nhạc nổi tiếng, điển hình Hop On Da Show, Phóng Zìn Zìn (hợp tác với tlinh), Đừng để tiền rơi… Gần đây, Low G phát hành album phòng thu L2K (2025) gồm 16 ca khúc.