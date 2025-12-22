Shin Min Ah, Kim Woo Bin tặng khách quà đắt tiền trong tiệc cưới

Theo truyền thông Hàn Quốc, trong tiệc cưới, Shin Min Ah và Kim Woo Bin đãi khách mời thực đơn hảo hạng cùng một số quà đắt tiền.

Lễ cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin diễn ra tại khách sạn Shilla, quận Jung-gu, Seoul vào 20/12. Buổi lễ được tổ chức riêng tư, chỉ với sự tham gia của gia đình, người thân và bạn bè thân thiết. Một số đồng nghiệp thân thiết với cô dâu, chú rể như V, Lee Byung Hun, Gong Hyo Jin, Lee Kwang Soo… tới chúc mừng.

Sau buổi lễ, một số bức ảnh ghi lại khung cảnh tiệc cưới rò rỉ và lan truyền trên mạng xã hội, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn hiếm hoi về đám cưới của cặp sao. Cách bài trí tiệc cưới đơn giản nhưng sang trọng, với tông màu trắng chủ đạo. Không gian buổi lễ được trang trí bằng những bó hoa trắng và nến trắng.

Hình ảnh trong tiệc cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah. Ảnh: MBN.

Theo tờ MBN, thực đơn gồm một số món ăn hảo hạng như cua thì là với bánh crepe, sốt kem tỏi tây và sốt lựu, súp kem nấm truffle hạt dẻ với bánh mì brioche phô mai, bít tết bò Angus với rau củ và khoai tây nghiền, cá bơn áp chảo với ratatouille, sorbet xoài táo, bánh Gâteau au Fromage et aux Trois Citrons, bánh dacquoise và các loại đồ uống như cà phê, trà, rượu vang.

Khách mời nhận được hai túi quà, một màu vàng và một màu trắng. Chiếc túi chứa các sản phẩm cao cấp của Lancôme và thương hiệu nước hoa Acqua di Parma. Tấm thiệp đi kèm có dòng chữ: "Cảm ơn quý khách đã dành thời gian quý báu cho chúng tôi".

Trước lễ cưới, cặp sao quyên góp tổng cộng 300 triệu won cho nhiều tổ chức khác nhau.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin chênh nhau 5 tuổi. Họ gặp gỡ qua một buổi quay quảng cáo và công khai mối quan hệ năm 2015. Hai ngôi sao đã hẹn hò khoảng 10 năm. Đặc biệt, trong thời gian Kim Woo Bin được chẩn đoán ung thư vòm họng và phải điều trị, Shin Min Ah luôn ở bên hỗ trợ anh, giúp đỡ, động viên bạn trai.