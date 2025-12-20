Dàn sao khủng dự lễ cưới Kim Woo Bin

Lễ cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin diễn ra tại khách sạn Shilla, quận Jung-gu, Seoul vào 20/12, chỉ với sự tham gia của gia đình, người thân và bạn bè thân thiết. Cặp đôi là biểu tượng cho tình yêu bền vững trong làng giải trí Hàn Quốc . Họ chính thức kết hôn trong buổi lễ giản dị, trang nhã. V - thành viên nhóm BTS - là một trong những nghệ sĩ tới chúc phúc cho cô dâu, chú rể. Ảnh: Dispatch, Xports News.

Nam Joo Hyuk và Lee Byung Hun vội vã di chuyển vào trong hội trường khi tới địa điểm tổ chức lễ cưới của đồng nghiệp. Bên ngoài khách sạn, đám đông người hâm mộ vây kín từ rất sớm. Shin Min Ah và Kim Woo Bin chênh nhau 5 tuổi. Họ gặp gỡ qua một buổi quay quảng cáo và công khai mối quan hệ năm 2015. Hai ngôi sao đã hẹn hò khoảng 10 năm. Đặc biệt, trong thời gian Kim Woo Bin được chẩn đoán ung thư vòm họng và phải điều trị, Shin Min Ah luôn ở bên hỗ trợ anh, giúp đỡ, động viên bạn trai. Ảnh: Xports News.

Gong Hyo Jin rạng rỡ khi tới chúc mừng đồng nghiệp thân thiết. Cô chọn trang phục kín đáo nhưng vẫn trẻ trung khi kết hợp áo len xanh, có cổ trắng độc đáo với chân váy. Ảnh: Xports News.

Hai nữ diễn viên Kim Tae Ri và Uhm Jung Hwa tại buổi lễ. Trước đó, khi thông báo kết hôn, Kim Woo Bin chia sẻ: "Tôi mong muốn chính mình là người đầu tiên mang tin vui này đến với các bạn, những người đã trao cho tôi sự ủng hộ vô điều kiện. Vì thế, tôi dành thời gian để gửi những dòng này. Tôi sắp kết hôn rồi. Sau quãng thời gian dài gắn bó bên người bạn đời, chúng tôi quyết định xây dựng tổ ấm riêng. Từ nay, chúng tôi sẽ cùng nhau tiến bước và tôi rất mong nhận được lời chúc phúc từ mọi người để hành trình phía trước thêm phần ấm áp". Ảnh: Dispatch, Xports News.

Như các khách mời khác, Ryu Jun Yeol và Ahn Bo Hyun đều chọn tông màu trầm, tối khi tới tiệc cưới. Lễ cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah nhận được sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc suốt những ngày qua. Ảnh: Xports News.

Lee Kwang Soo và Lee Si Young cũng nhận được thiệp mời từ cô dâu, chú rể. Lee Kwang Soo có mối quan hệ thân thiết với Kim Woo Bin suốt nhiều năm qua. Nam diễn viên này sẽ đảm nhận vai trò chủ trì trong lễ cưới. Ảnh:Xports News.

