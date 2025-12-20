Jennie mặc hở giữa thời tiết giá lạnh

Theo Xports News, chiều 20/12, lễ trao giải Melon Music Awards 2025 (MMA 2025) được tổ chức tại Gocheok Sky Dome, quận Guro-gu, Seoul. Sự xuất hiện của Jennie thu hút sự chú ý. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, nữ thần tượng xuất hiện ở lễ trao giải này. Ảnh: Xports News, News1.

Đặc biệt, tình cũ của Jennie là G-Dragon cũng tham gia sự kiện. Tuy nhiên, nam rapper không xuất hiện ở thảm đỏ. Jennie mặc váy trắng đen với thân trên dáng cúp ngực gợi cảm kèm tùng váy bồng xòe. Thời tiết Seoul hiện lạnh giá, xuống dưới 10 độ C nhưng nữ thần tượng và các đồng nghiệp khác đều chọn trang phục ngắn, mỏng manh. Ảnh: Xports News.

Winter cũng thu hút sự chú ý không kém. Nữ thần tượng vừa qua lộ hình xăm đôi, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò với Jung Kook (em út nhóm BTS ). Khi truyền thông liên hệ, 2 công ty quản lý từ chối trả lời với lý do đây là chuyện riêng tư. Điều đó càng khiến fan chắc chắn cặp sao hẹn hò. Ảnh: Xports News.

Winter tham gia sự kiện cùng các thành viên khác của aepsa ngoại trừ em út Ning Ning. Tuy nhiên, các thành viên mặc những trang phục có tông màu khác nhau khiến tổng thể khá lạc quẻ, thiếu sự gắn kết dù họ đang cùng tham gia một sự kiện. Ảnh: Xports News.

Hai nữ thần tượng Annie của nhóm All Day Project và Ian của nhóm Hearts To Hearts. Annie ngay từ khi ra mắt đã được chú ý bởi gia thế khủng. Cô là cháu gái của Chủ tịch Shinsegae Lee Myung Hee và con gái Chủ tịch Chung Yoo Kyung. Bà Lee Myung Hee là con gái của ông Lee Byung Chul, người sáng lập tập đoàn Samsung. Ảnh: Xports News.

