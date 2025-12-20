Du Uyên đáp trả bình luận trái chiều

Du Uyên đăng loạt ảnh mới theo phong cách gợi cảm và nhận những ý kiến trái chiều về việc xăm mình.

Mới đây, Du Uyên chia sẻ bộ hình mới trong trang phục bikini táo bạo với bối cảnh bờ biển. Tuy nhiên, bộ hình vấp phải ý kiến trái chiều. Một số khán giả đưa ra bình luận tiêu cực về việc nữ ca sĩ xăm kín cánh tay.

Cụ thể một tài khoản bình luận: “Tôi không kỳ thị nhưng với tôi, con gái chỉ nên có một hoặc ít hình nhỏ thôi. Chứ như Uyên nhìn cánh tay chán không muốn nói”. Dưới bình luận này, Du Uyên thẳng thắn đáp: “Cảm ơn anh trai nhưng anh trai tiêu cực quá”.

Hình ảnh mới của Du Uyên. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, nữ ca sĩ theo đuổi phong cách gợi cảm. Cô thường xuyên xuất hiện với những trang phục táo bạo ở cả đời thường lẫn những dịp biểu diễn.

Du Uyên, tên thật Trần Tường Uyên, sinh năm 1993, đã có nhiều năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Năm 2019, cô có ca khúc Bánh mỳ không kết hợp Đạt G trở thành hiện tượng âm nhạc. Tuy nhiên, sau đó, nữ ca sĩ chưa thêm bản hit nào để khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc. Cách đây một tháng, cô phát hành MV Đừng yêu một người như và đạt 168.000 lượt xem tính tới hiện tại.

Cô từng có chuyện tình cảm khá ồn ào với Đạt G. Sau thời gian gắn bó, 2 người chia tay rồi nhiều lần “đấu tố” qua lại trên mạng xã hội. Hiện tại, Du Uyên có bạn trai mới, công khai hẹn hò từ 2022.