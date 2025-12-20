Ngu Thư Hân giữa lúc bị chỉ trích đóng phim dung tục

|
Ngu Thư Hân vừa qua đối mặt với sóng gió lớn chưa từng thấy trong sự nghiệp. Cha của nữ diễn viên bị cáo buộc điều hành trái phép tài sản nhà nước thông qua các công ty liên kết. Ngoài ra, ông bị tố liên quan đến các giao dịch bất thường trị giá 1,5 tỷ NDT trong một liên doanh với tập đoàn thép thuộc sở hữu nhà nước. Cha của ngôi sao sinh năm 1995 còn vướng vào vụ tranh chấp cho vay nặng lãi, với lãi suất hàng năm lên tới 42%, vượt quá mức cho phép. Các thành viên trong gia đình nữ diễn viên cũng bị cho là tham gia các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khi làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, gây ra nhiều tranh cãi, theo Southyule. Ảnh: Weibo.
Theo Southyule, Ngu Thư Hân giữ im lặng trước những tranh cãi, điều đó càng gây ra nhiều nghi vấn trong dư luận và ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Đáng nói giữa lúc vướng bê bối, diễn viên Trương Hạo Nguyệt lên tiếng tố cáo đồng nghiệp họ Ngu lăng mạ cô khi cả 2 cùng tham gia một show truyền hình. Theo Trương Hạo Nguyệt, Ngu Thư Hân thậm chí lập bè phái để cô lập, khiến cô trầm cảm và rời bỏ ngành giải trí. Tuy nhiên, đây chỉ là lời tố cáo một chiều còn Ngu Thư Hân chưa lên tiếng phản hồi. Ảnh: TVBS.
Ngu Thư Hân có dự án Song quỹ vừa lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim không thể giúp nữ diễn viên vực dậy danh tiếng, thậm chí bị chỉ trích dữ dội suốt những ngày qua. Theo QQ, Song quỹ gây tranh cãi vì nội dung được cho là loạn luân với nhiều cảnh thân mật, táo bạo. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai Khương Mộ còn Hà Dữ đóng vai Cận Triêu. Hai ngươi không chung huyết thống nhưng sống cùng nhau như anh em trong vài năm đầu đời. Ảnh: Weibo.
Hai nhân vật sau đó có nhiều hành động “mập mờ”, táo bạo. Chẳng hạn, khi Khương Mộ đau bụng, cô kéo tay Cận Triệu sờ vào bụng để giúp sưởi ấm. Khương Mộ thậm chí mơ tới cảnh thân mật với anh trai ở hồ bơi. Hay cảnh Cận Triêu kéo Khương Mộ ngồi lên đùi để cô giúp anh mặc áo. Ảnh: Worldjournal.
Nội dung trên được là loạn luân do hai nhân vật không có quan hệ huyết thống nhưng từng xem nhau là anh em. Chưa kể, một số tình tiết được nhận xét táo bạo quá mức so với độ tuổi của nữ chính, QQ chỉ ra. Tuy nhiên, cũng có một số khán giả bênh vực và cho rằng hai nhân vật chính không phải anh em ruột nên việc họ yêu nhau là bình thường. Ảnh: 360 Yule.
Mới đây, ê-kíp sản xuất phim Nhất niệm giang nam bất ngờ hủy theo dõi tài khoản của cô. Ngoài ra, bài đăng thông báo nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai chính trên trang của đoàn phim cũng biến mất. Điều này làm dấy lên nghi vấn ngôi sao sinh năm 1995 bị loại khỏi dự án này. Trước đó, nền tảng trực thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) gỡ bỏ nội dung liên quan đến nữ diễn viên. Trên trang Giải trí CCTV, tên của cô không còn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Ảnh: Weibo.
Ngu Thư Hân sinh năm 1995, khởi nghiệp từ một số dự án phim nhỏ. Sau đó, cô tham gia chương trình Thanh xuân có bạn. Tại đây, biểu cảm được nhận xét lố đưa cô trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Kết thúc chương trình, ngôi sao sinh năm 1995 đạt hạng 2 chung cuộc và trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án The9. Ảnh: ELLE.
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ sau đó nổi tiếng nhờ bộ phim Thương Lan Quyết. Thương Lan Quyết đạt lượt xem lớn và các video về phim lan truyền trên mạng xã hội. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính Hoa Lan Nhỏ. Thành công của bộ phim đưa cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của lứa diễn viên nữ sinh sau năm 1995 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, những bê bối thời gian qua của Ngu Thư Hân ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của nữ diễn viên. Ảnh: 360 Yule.
Ngu Thư Hân mới đây được xác nhận đảm nhận vai nữ chính trong phim Vân sơ lệnh. Người hâm mộ nữ diễn viên có thể vực dậy sự nghiệp sau dự án này. Ảnh: Weibo.
