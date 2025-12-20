Ngu Thư Hân giữa lúc bị chỉ trích đóng phim dung tục

Ngu Thư Hân vừa qua đối mặt với sóng gió lớn chưa từng thấy trong sự nghiệp. Cha của nữ diễn viên bị cáo buộc điều hành trái phép tài sản nhà nước thông qua các công ty liên kết. Ngoài ra, ông bị tố liên quan đến các giao dịch bất thường trị giá 1,5 tỷ NDT trong một liên doanh với tập đoàn thép thuộc sở hữu nhà nước. Cha của ngôi sao sinh năm 1995 còn vướng vào vụ tranh chấp cho vay nặng lãi, với lãi suất hàng năm lên tới 42%, vượt quá mức cho phép. Các thành viên trong gia đình nữ diễn viên cũng bị cho là tham gia các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khi làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, gây ra nhiều tranh cãi, theo Southyule. Ảnh: Weibo.