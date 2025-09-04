Loạt ảnh chế hài hước tại tòa xuất hiện trong album của Cardi B

Cardi B tận dụng loạt "meme" từ những lần xuất hiện tại tòa án, để quảng bá cho album mới "Am I the Drama", dự kiến phát hành ngày 19/9.

Theo Deadline, Cardi B phải hầu tòa vì bị một cựu nhân viên an ninh kiện, cáo buộc cô đã xúc phạm và hành hung trong một lần chạm mặt ở phòng khám hồi năm 2018. Song tại phiên tòa mới nhất, nữ rapper được tuyên trắng án, không phải bồi thường 24 triệu USD theo yêu cầu của nguyên đơn.

Không chỉ phán quyết gây chú ý, những lần xuất hiện và động thái của Cardi B trong mỗi phiên tòa cũng được truyền thông, công chúng quan tâm. Chủ nhân hit I Like It bị ghi lại nhiều biểu cảm, phản ứng hay lời khai hài hước xuyên suốt các phiên tòa. Dân mạng bày tỏ thích thú và cắt ghép lại những khoảnh khắc này, rồi chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Cardi B tận dụng sức hút từ loạt ảnh chế để bán album mới.

Trước sức nóng của loạt ảnh chế (meme), ê-kíp của Cardi B mới đây công bố sẽ phát hành phiên bản đặc biệt của album mới mang tên The Courtroom Edition, kèm hình ảnh những khoảnh khắc tại tòa đang viral của Cardi B.

“Tôi nói thật nhé... Theo đông đảo yêu cầu của khán giả, phiên bản Courtroom Edition của Am I the Drama? hiện đã có mặt”, tài khoản của nữ rapper thông báo.

Theo Deadline, trang web chính thức của Cardi B cũng hiển thị ba phiên bản CD để người hâm mộ đặt trước, giá 10 USD mỗi chiếc. Phiên bản đĩa than Courtroom Edition cũng được mở bán với giá 39,98 USD .

Do Atlantic Records sản xuất, Am I the Drama? là album phòng thu thứ hai của Cardi B sau Invasion of Privacy (2018). Album sẽ bao gồm các ca khúc từng ra mắt như WAP (2020, hợp tác với Megan Thee Stallion), Up (2021), cùng loạt bài hát mới như Outside và Imaginary Playerz...