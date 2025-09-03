Cardi B trắng án

Vụ việc một nữ nhân viên anh ninh kiện đòi Cardi B 24 triệu USD vì cáo buộc xúc phạm và hành hung đã đi tới hồi kết. Nữ rapper được tòa tuyên trắng án.

Theo Page Six, Cardi B vừa được tuyên trắng án trong vụ kiện dân sự cáo buộc từng có hành vi hành hung và bạo lực. Bồi thẩm đoàn đã nhất trí quyết định nữ rapper không phải bồi thường trong vụ kiện đòi 24 triệu USD , do một cựu nhân viên an ninh khởi kiện vào năm 2020.

Cụ thể, ngôi sao 32 tuổi bị cáo buộc đã nhổ nước bọt và dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc với Emani Ellis. Người này còn cho biết đã bị Cardi B hành hung, dùng móng tay làm trầy da mặt bên ngoài một phòng khám sản khoa vào năm 2018.

Cardi B phủ nhận chuyện hai bên xảy ra xô xát, cho rằng khi đó cô đang mang thai và Ellis có vóc dáng to lớn hơn mình. Nữ rapper khẳng định cả hai chỉ lời qua tiếng lại sau khi Ellis xâm phạm quyền riêng tư, bằng cách quay phim trong lúc cô đang khám thai con đầu lòng - Kulture.

Cardi B rạng rỡ rời đi sau khi được tuyên trắng án. Ảnh: BACKGRID.

Bác sĩ tại phòng khám sản khoa ở Beverly Hills - nơi Cardi B theo dõi thai kỳ - cũng làm chứng rằng họ không trông thấy cảnh rapper này tấn công nhân viên an ninh.

Sau khi được tuyên trắng án, Cardi B chia sẻ với truyền thông: "Còn ai mà dám kiện tôi mấy vụ vụn vặt, tôi sẽ kiện ngược và bắt họ phải trả giá. Vì những chuyện thế này là không chấp nhận được. Đừng bao giờ nghĩ bạn có thể kiện tôi và tôi sẽ chỉ ngồi im mà đưa tiền cho bạn. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu".

Sau khi rời tòa án, Cardi B tiếp tục gây sốc khi có hành vi giật lấy một cây bút từ fan, ném vào một phóng viên. Người này đặt câu hỏi về việc cô có mang thai với chồng cũ Offset như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

“Anh có thấy phụ nữ hỏi tôi những câu như vậy không? Tại sao là một người đàn ông, anh lại nghĩ mình có quyền hỏi tôi những câu hỏi đó? Hãy cư xử phải phép. Tôn trọng phụ nữ đi", chủ nhân hit I Like It thắng thắn đáp.