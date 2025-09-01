Hàng chục nghìn người đổ về sân Mỹ Đình xem concert quốc gia

Trước giờ diễn ra concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, hàng chục nghìn khán giả đổ về SVĐ Mỹ Đình trong không khí háo hức, phấn khởi.

Concert 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện, phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật hàng đầu cả nước. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 1/9, với nhiều tiết mục quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, ngay từ chiều tối, rất đông khán giả đã bắt đầu đổ về nơi tổ chức sự kiện - sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước giờ concert diễn ra, trời đổ mưa song hàng nghìn người trong trang phục áo đỏ sao vàng, cầm cờ xếp hàng kín trước cổng sân vận động, tạo nên biển màu rực rỡ. Tất cả đều bày tỏ cảm xúc phấn khích, háo hức đếm ngược giây phút concert bắt đầu.

Khán giả xếp hàng chật kín trước cổng sân vận động Mỹ Đình.

Chị Dịu Thanh (quê Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi vội vàng ăn uống rồi đến chờ để được vào sân từ 4h chiều nay. Trời mưa, đường tắc nhưng rất mong đợi được xem concert. Nhìn mọi người ai cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng khiến tôi cảm thấy xúc động".

Chị Hồng Nhung (quê Lào Cai) cho biết: "Tôi mới đặt chân đến Hà Nội từ trưa nay. Từ lúc trên đường tới đây đã thấy đường phố tràn ngập cờ đỏ sao vàng, tôi cảm nhận được bầu không khí hào hùng của dân tộc. Như bình thường thời tiết mưa gió hay tắc đường dễ khiến mình mệt mỏi. Nhưng hôm nay lại cảm thấy rất hoan hỉ. Cảm xúc duy nhất lúc này là háo hức, mong được xem concert".

Khán giả háo hức trước giờ concert diễn ra. Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Bộ VHTTDL.

Với quy mô hoành tráng, concert 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc quy tụ gần 3.000 nghệ sĩ, với những nghệ sĩ hàng đầu như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Tùng Dương, Mono, Soobin Hoàng Sơn, Double 2T...

Trước đó, tối 31/8, dàn nghệ sĩ đã tới SVĐ Mỹ Đình để tham gia buổi tập luyện trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả.