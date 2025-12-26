Diễn viên 'cầu xin quay lại' với Hakimi là ai

Theo France Football, Hiba Abouk vừa có động thái cầu xin Hakimi chấp nhận quay lại. Sau hai năm ly hôn, nữ diễn viên được cho là hối hận khi nói lời chia tay chồng cũ. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) hiện chưa lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, cả hai vướng vào ồn ào, kiện cáo sau ly hôn. Nữ diễn viên từng kiện chồng ra tòa, cáo buộc anh tội lừa đảo và tẩu tán tài sản.
Hiba Abouk hơn Achraf Hakimi 12 tuổi. Hiba sinh năm 1986, là nữ diễn viên người Tây Ban Nha gốc Tunisia. Cô được biết đến với các vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh Tây Ban Nha. Người đẹp là con út trong gia đình có 4 người con và mang hai dòng máu Tunisia và Libya.
Ngoài công việc diễn xuất, Hiba Abouk còn kiếm bộn tiền nhờ quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Trang cá nhân của nữ diễn viên thu hút 1,5 triệu lượt theo dõi. Cô chăm chia sẻ những bài đăng, clip trong cuộc sống đời thường, đi dự sự kiện hoặc bộ ảnh quảng cáo nhãn hàng. Ngoài ra, Hiba Abouk cũng tận hưởng cuộc sống trong những chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ bên bạn bè, người thân ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.
Trước khi đến với nghệ thuật, cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ Văn tiếng Ả Rập. Sau đó, cô nhận ra đam mê diễn xuất nên đã theo học tại Real Escuela Superior de Arte Dramático - ngôi trường đào tạo về kịch nghệ nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Vào năm 2008, cô mới có vai diễn đầu tay trong loạt phim truyền hình El síndrome de Ulíses. Cô mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn trên màn ảnh. El Principe vào năm 2014 là bộ phim mang lại tiếng tăm cho nữ diễn viên. Từ đó, Hiba Abouk nhận được nhiều lời mời đến từ các đạo diễn, nhà sản xuất lớn ở quê nhà.
Cô lần lượt góp mặt trong nhiều series truyền hình, có thể kể đến như La Caza: Monteperdido, El Nino, La Cara Oculta... Hiba Abouk sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt sắc nét và làn da nâu khỏe khoắn.
|Đến năm 2018, nữ diễn viên gốc Tây Ban Nha và cầu thủ Achraf Hakimi, khi đó đang chơi cho Real Madrid, đã nảy sinh tình cảm. Cặp đôi công khai mối quan hệ tại một sự kiện từ thiện ở Madrid năm 2019 và chính thức đăng tải hình ảnh bên nhau trên Instagram 2 tháng sau đó. Họ kết hôn trong một buổi lễ thân mật vào tháng 11/2019.
Cả hai đón con trai đầu lòng Amín vào tháng 2/2020. Hai năm sau, họ có con trai thứ hai Naim. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, nữ diễn viên đều che chắn khuôn mặt của các con. Cặp sao chia tay vào khoảng giữa năm 2023.
