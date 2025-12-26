Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn viên 'cầu xin quay lại' với Hakimi là ai

  • Thứ sáu, 26/12/2025 10:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau hai năm ly hôn, nữ diễn viên Hiba Abouk được cho là hối hận, có động thái cầu xin, muốn quay lại với cầu thủ Achraf Hakimi.

Hakimi anh 1Hakimi anh 2

Theo France Football, Hiba Abouk vừa có động thái cầu xin Hakimi chấp nhận quay lại. Sau hai năm ly hôn, nữ diễn viên được cho là hối hận khi nói lời chia tay chồng cũ. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) hiện chưa lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, cả hai vướng vào ồn ào, kiện cáo sau ly hôn. Nữ diễn viên từng kiện chồng ra tòa, cáo buộc anh tội lừa đảo và tẩu tán tài sản.

Hakimi anh 3Hakimi anh 4

Hiba Abouk hơn Achraf Hakimi 12 tuổi. Hiba sinh năm 1986, là nữ diễn viên người Tây Ban Nha gốc Tunisia. Cô được biết đến với các vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh Tây Ban Nha. Người đẹp là con út trong gia đình có 4 người con và mang hai dòng máu Tunisia và Libya.

Hakimi anh 5

Ngoài công việc diễn xuất, Hiba Abouk còn kiếm bộn tiền nhờ quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Trang cá nhân của nữ diễn viên thu hút 1,5 triệu lượt theo dõi. Cô chăm chia sẻ những bài đăng, clip trong cuộc sống đời thường, đi dự sự kiện hoặc bộ ảnh quảng cáo nhãn hàng. Ngoài ra, Hiba Abouk cũng tận hưởng cuộc sống trong những chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ bên bạn bè, người thân ở nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.
Hakimi anh 6Hakimi anh 7

Trước khi đến với nghệ thuật, cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ Văn tiếng Ả Rập. Sau đó, cô nhận ra đam mê diễn xuất nên đã theo học tại Real Escuela Superior de Arte Dramático - ngôi trường đào tạo về kịch nghệ nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Vào năm 2008, cô mới có vai diễn đầu tay trong loạt phim truyền hình El síndrome de Ulíses. Cô mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn trên màn ảnh. El Principe vào năm 2014 là bộ phim mang lại tiếng tăm cho nữ diễn viên. Từ đó, Hiba Abouk nhận được nhiều lời mời đến từ các đạo diễn, nhà sản xuất lớn ở quê nhà.

Hakimi anh 8Hakimi anh 9

Cô lần lượt góp mặt trong nhiều series truyền hình, có thể kể đến như La Caza: Monteperdido, El Nino, La Cara Oculta... Hiba Abouk sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt sắc nét và làn da nâu khỏe khoắn.

Hakimi anh 10
Đến năm 2018, nữ diễn viên gốc Tây Ban Nha và cầu thủ Achraf Hakimi, khi đó đang chơi cho Real Madrid, đã nảy sinh tình cảm. Cặp đôi công khai mối quan hệ tại một sự kiện từ thiện ở Madrid năm 2019 và chính thức đăng tải hình ảnh bên nhau trên Instagram 2 tháng sau đó. Họ kết hôn trong một buổi lễ thân mật vào tháng 11/2019.
Hakimi anh 11

Cả hai đón con trai đầu lòng Amín vào tháng 2/2020. Hai năm sau, họ có con trai thứ hai Naim. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, nữ diễn viên đều che chắn khuôn mặt của các con. Cặp sao chia tay vào khoảng giữa năm 2023.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Mỹ nam 'Người ấy là ai' cầu hôn bạn gái

Alan Phạm chia sẻ loạt ảnh trong buổi cầu hôn bạn gái mới đây. Song anh vẫn giữ kín danh tính nửa kia.

14 giờ trước

Brooklyn Beckham lai 'da xoay' cha me hinh anh

Brooklyn Beckham lại 'đá xoáy' cha mẹ

10:56 25/12/2025 10:56 25/12/2025

0

Brooklyn Beckham tiếp tục có động thái mới sau khi chặn tài khoản của cha mẹ và các thành viên trong gia đình trên mạng xã hội.

Hwang Hana bi bat giu khan cap o Campuchia hinh anh

Hwang Hana bị bắt giữ khẩn cấp ở Campuchia

10:12 25/12/2025 10:12 25/12/2025

0

Hwang Hana, 37 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay ở Campuchia vào ngày 24/12. Hiện cô bị giam giữ ở Sở Cảnh sát Gwacheon để phục vụ công tác điều tra.

Running Man Vietnam khi khong doi thu hinh anh

Running Man Vietnam khi không đối thủ

06:09 25/12/2025 06:09 25/12/2025

0

Cuộc đấu game show đã khép lại khi 2 ngày 1 đêm, Anh trai “say hi” kết thúc. Trong khi Running Man Vietnam mùa 3 cũng đi qua 2/3 chặng đường.

An Nhi

Ảnh: IGNV

Hakimi Hakimi nữ diễn viên Hiba Abouk

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý