Diễn viên 'cầu xin quay lại' với Hakimi là ai

Trước khi đến với nghệ thuật, cô từng tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ Văn tiếng Ả Rập. Sau đó, cô nhận ra đam mê diễn xuất nên đã theo học tại Real Escuela Superior de Arte Dramático - ngôi trường đào tạo về kịch nghệ nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Vào năm 2008, cô mới có vai diễn đầu tay trong loạt phim truyền hình El síndrome de Ulíses. Cô mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn trên màn ảnh. El Principe vào năm 2014 là bộ phim mang lại tiếng tăm cho nữ diễn viên. Từ đó, Hiba Abouk nhận được nhiều lời mời đến từ các đạo diễn, nhà sản xuất lớn ở quê nhà.