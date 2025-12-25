Hwang Hana bị bắt giữ khẩn cấp ở Campuchia

Hwang Hana, 37 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay ở Campuchia vào ngày 24/12. Hiện cô bị giam giữ ở Sở Cảnh sát Gwacheon để phục vụ công tác điều tra.

Theo Sinchew, Hwang Hana, cháu gái duy nhất của nhà sáng lập đồng thời là cựu chủ tịch danh dự của Namyang Dairy Products, vừa bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 24/12. Hiện cô bị giam giữ tại Sở Cảnh sát Gwacheon để phục vụ công tác điều tra.

Trên Kyeonggi, một quan chức của Sở Cảnh sát Gwacheon cho biết: "Chúng tôi phải tiến hành điều tra về vụ án liên quan đến cáo buộc ma túy, gồm quá trình phân phối, sử dụng, việc Hwang Hana đã có được ma túy bằng cách nào. Và liệu cô ta có vi phạm bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào trong thời gian ở nước ngoài hay không".

Hwang Hana bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn sang Campuchia. Ảnh: Yonhap News.

Vào năm 2024, Hwang Hana đã rời Hàn Quốc sang Thái Lan khi đang bị điều tra vì vi phạm Luật kiểm soát ma túy, sau đó chuyển đến Phnom Penh.

Đầu tháng 1/2021, tòa án Seoul đã phát lệnh bắt giữ cháu gái người sáng lập tập đoàn sữa Namyang với tội danh tái sử dụng ma túy trong thời gian chịu án tù treo.

Cụ thể, Hwang Hana cùng ba người bạn hút ma túy từ tháng 8/2020. Một trong ba người này là vị hôn phu mới của Hwang Hana. Cùng tháng, Hwang Hana tiếp tục bị phát hiện sử dụng ma túy nhiều lần khác.

Theo Donga, ngoài tội danh tái sử dụng ma túy, Hwang còn bị cáo buộc trộm cắp đồ của người quen với giá trị 5 triệu won.

Năm 2019, Hwang Hana cũng phải nhận mức án 2 năm tù treo, nộp phạt 2,2 triệu won, trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện.

Hwang Hana là cháu gái duy nhất của nhà sáng lập đồng thời là cựu chủ tịch danh dự của Namyang Dairy Products, một trong những tập đoàn sữa hàng đầu tại Hàn Quốc. Bên cạnh gốc gác của mình, cô còn được biết đến nhờ là vị hôn thê "hụt" của nam ca sĩ Park Yoo Chun.