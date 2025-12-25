Brooklyn Beckham lại 'đá xoáy' cha mẹ

Brooklyn Beckham tiếp tục có động thái mới sau khi chặn tài khoản của cha mẹ và các thành viên trong gia đình trên mạng xã hội.

Theo Daily Mail, con trai cả của David Beckham tiếp tục gây chú ý khi có động thái mới được cho là thông điệp gửi tới các thành viên trong gia đình.

Cụ thể, trên kênh TikTok cá nhân, Brooklyn Beckham đăng tải clip đi dạo trên một đường phố và nhạc nền là ca khúc Telephone của Lady Gaga. Brooklyn chọn một phần lời trong bài hát để minh họa cho clip này với nội dung: "Sorry I cannot hear you. I'm kinda busy" (Tạm dịch: Xin lỗi, tôi không nghe rõ bạn nói. Tôi đang rất bận). Dòng chữ này được in đậm.

Brooklyn Beckham và vợ Nicola. Ảnh: Backgrid.

Trước đó, Brooklyn Beckham được cho là đã chặn bố mẹ là David Beckham và Victoria cùng các em ruột trên Instagram. Vợ của Brooklyn, Nicola, 30 tuổi, cũng có động thái tương tự.

Một nguồn tin thân cận với gia đình David Beckham chia sẻ: "David và Victoria sẽ không bao giờ ngừng yêu thương Brooklyn. Việc họ vẫn theo dõi Brooklyn là một thông điệp gửi đến con trai rằng cha mẹ vẫn yêu thương anh ấy. Họ muốn dõi theo cuộc sống của con trai cả".

Vào dịp Giáng sinh năm nay, Brooklyn có mặt ở Miami để quây quần bên gia đình vợ. Năm ngoái, vợ chồng anh cũng không về Anh để ở bên cha mẹ và các em trong dịp lễ quan trọng.

Đầu tháng 12, bà Jackie của Brooklyn đăng tải hình ảnh chiếc tất Giáng sinh có tên anh treo trong nhà, được cho là lời nhắn nhủ mong anh trở về dịp lễ. Theo nguồn tin thân cận, cả bà Jackie và bà Sandra (mẹ của David) đều buồn lòng khi không còn gặp cháu trai mà họ từng rất gắn bó.

"Họ rất yêu quý Brooklyn. Họ rất gần gũi với anh ấy. Anh ấy cũng yêu họ rất nhiều và thực sự ngưỡng mộ họ. Nhưng giờ họ không còn gặp anh ấy nữa. Họ không còn trẻ nữa và sự thật phũ phàng là không ai biết khi nào họ sẽ gặp lại Brooklyn. Tình cảnh của Jackie và Sandra khiến mọi người xung quanh cảm thấy sự rạn nứt của gia đình rất đáng thương", Daily Mail dẫn lời nguồn tin.