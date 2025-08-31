Tiếc cho Ngô Kinh

Từ biểu tượng phòng vé hàng đầu Hoa ngữ, Ngô Kinh khoảng thời gian gần đây lại trượt dài trong loạt dự án bết bát, cả về thành tích thương mại lẫn phê bình.

Suốt nhiều năm qua, Ngô Kinh vẫn được xem là biểu tượng trên màn ảnh Hoa ngữ. Truyền thông từng ưu ái gọi tài tử sinh năm 1974 là hiện tượng đặc biệt của điện ảnh Trung Quốc, khi các dự án đề tài lịch sử, chiến tranh, viễn tưởng mà anh cầm trịch hay tham gia đều tạo hiệu ứng rầm rộ, kéo chân lượng người xem khổng lồ ra rạp.

Suốt một thời gian dài, chỉ cần nghe thấy cái tên Ngô Kinh, khán giả xứ tỷ dân không do dự móc hầu bao mua vé để thưởng thức. Thế nhưng vài năm đổ lại đây, gương mặt từng là bảo chứng phòng vé lại liên tục có những cú ngã ngựa đau điếng - điều khiến một bộ phận khán giả cho rằng anh đã hết thời.

Từ biểu tượng phòng vé hàng đầu Hoa ngữ

Tên tuổi Ngô Kinh gắn liền với sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng phim hành động, sử thi. Năm 2015, Chiến Lang đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của tài tử. Nhưng phải đến hậu truyện Chiến Lang 2 (2017), tác phẩm do Ngô Kinh viết kịch bản, sản xuất, đạo diễn kiêm đóng chính, vị thế của anh mới được củng cố vững chắc trên bản đồ phim ảnh. Bom tấn thu về tới 5,68 tỷ NDT, giữ ngôi quán quân phòng vé Hoa ngữ suốt một thời gian dài, đồng thời nắm giữ vị trí thứ 5 trong bảng vàng tác phẩm có doanh thu cao nhất toàn cầu năm ấy.

Thành công này biến Ngô Kinh thành gương mặt mà mà cả nhà phát hành lẫn khán giả đều mặc định "chỉ cần xuất hiện sẽ kéo người xem rạp". Thời điểm đó, tên tuổi diễn viên phủ sóng truyền thông và mạng xã hội, với tần suất xuất hiện dày đặc. Sức hút của Chiến Lang 2 không chỉ dừng lại ở thành tích phòng vé, mà còn xác lập vị thế độc tôn của Ngô Kinh, đồng thời đặt tiêu chuẩn mới cho dòng phim thương mại ở thị trường đại lục.

Thừa thắng xông lên, Ngô Kinh chẳng tốn nhiều thời gian chứng minh sức hút khó ai cản nổi ở phòng vé Hoa ngữ. Không lâu sau đó, Lưu lạc địa cầu (2019) mà anh đóng chính tiếp tục càn quét hệ thống rạp và đem về hơn 4,68 tỷ NDT. Đến năm 2021, Trận chiến hồ Trường Tân có Ngô Kinh là nam chính liên tiếp xô đổ nhiều kỷ lục doanh số trước sự ngỡ ngàng của giới quan sát. Tác phẩm khép lại hành trình với 5,77 tỷ NDT, giữ vị thế quán quân phòng vé trước khi bị siêu bom tấn hoạt hình Na Tra 2 soán ngôi vào dịp Tết năm 2025.

Ngô Kinh là diễn viên ăn khách bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Theo thống kê phòng vé của Maoyan, đến năm 2023, tổng doanh thu các phim mà Ngô Kinh tham gia đã vượt mốc 33 tỷ NDT, đưa anh trở thành gương mặt ăn khách nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ. Dù đến nay ngôi vị này đã rơi vào tay Thẩm Đằng, khán giả vẫn nhắc về nam diễn viên như một biểu tượng không thể thay thế của màn ảnh xứ Trung suốt 1 thập kỷ.

Tuy nhiên, truyền thông đánh giá chính những thành công nối tiếp đã tạo ra vòng xoáy kỳ vọng quá lớn với Ngô Kinh. Khi hình ảnh "vua phòng vé” đã in sâu trong tiềm thức khán giả, bất cứ dự án nào có tên anh, dù ở vai trò chính hay khách mời, đều hứng chịu áp lực doanh số không hề nhỏ. Chính sức ép từ kỳ vọng đó khiến ngôi sao sinh năm 1974 phải chật vật tìm cách giữ sức hút, giữa dòng chảy thị trường và thị hiếu khán giả không ngừng chuyển dịch.

Cho tới những cú trượt dài liên tiếp

Chia sẻ về quan điểm làm nghề, Ngô Kinh từng thẳng thắn cho biết: "Đời người mà không đôi lần làm chuyện điên rồ, thì đâu đáng sống. Nếu sống mà chẳng thực hiện lý tưởng của mình thì có nghĩa lý gì". Sự "điên rồ" của Ngô Kinh thể hiện trong cách anh từng dốc sạch vốn liếng, bán nhà, bán xe để chạy theo giấc mơ làm phim điện ảnh.

Nói về thành công của ngôi sao Chiến Lang, người trong ngành nhận định nó một phần xuất phát từ sự liều lĩnh hiếm thấy. Không phải ngẫu nhiên anh được gọi là "kẻ điên nhất trong giới giải trí Hoa ngữ", sau nhiều quyết định đánh cược táo bạo để tạo nên những tác phẩm hốt bạc ngoài phòng vé.

Ngô Kinh loay hoay tìm lại hào quang.

Thế nhưng, qua giai đoạn hoàng kim, khán giả đại lại không còn thấy ở anh chất điên và liều lĩnh đó. Áp lực từ việc phải tạo nên nhiều bom tấn giữ sức nóng tên tuổi, vô hình trung đóng khung tài tử trong những vai diễn một màu, công thức. Ngay từ hai phần của Chiến lang, Lưu lạc địa cầu cho đến Trận chiến hồ Trường Tân, ngôi sao hành động dần trở nên quen thuộc trong mắt công chúng khi xuất hiện dưới các nhân vật có dáng dấp anh hùng, cố gắng phô trương sức mạnh thể chất lẫn tinh thần.

Việc Ngô Kinh đóng đinh bản thân trong thể loại vai quen thuộc nhiều lần bị truyền thông và công chúng phàn nàn. Không ít cây bút phê bình nhận định anh ngày càng nhàm chán, tự lặp lại chính mình để rồi loay hoay tìm cách thoát khỏi cái bóng quá lớn của những bom tấn trước đó.

Năm 2024, Snow Dance chứng kiến Ngô Kinh dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, vẫn nhận thất bại thê thảm về mặt doanh thu. Sau 17 ngày ra mắt, phim chỉ dắt túi 430.000 NDT, trở thành dự án lỗ nặng. Lần bại trận này cùng cú sẩy chân từ Tạm biệt Lý Khả Lạc trước đó khiến danh tiếng Ngô Kinh "rơi tự do", đồng thời mất ngôi vị vua phòng vé vào tay Thẩm Đằng.

Hồi giữa năm nay, Phiêu Nhân: Phong khởi đại mạc, chứng kiến màn hợp tác giữa Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt, từng được cho là đầy tiềm năng với sự xuất hiện của hai ngôi sao màn bạc. Bản thân bộ đôi cũng tỏ ra rất tâm huyết với phim mới, tích cực quảng bá đứa con tinh thần trên mạng xã hội. Nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ chi phí sản xuất dự án lên tới hơn 500 triệu NDT.

Thế nhưng, "sao quả tạ" giáng xuống đầu Ngô Kinh khi Phiêu Nhân: Phong khởi đại mạc vướng khủng hoảng ngay trước khi phát hành. Việc một diễn viên trong dàn cast bị cơ quan chức năng xác nhận gian lận hồ sơ thi cử khiến tác phẩm đối diện làn sóng tẩy chay lan rộng. Thế khó cho Ngô Kinh khi anh cũng không thể ghi hình lại dự án, bởi thời lượng lên hình cùng số cảnh của diễn viên kia chiếm phần không nhỏ.

Mới đây, tác phẩm mới nhất do Ngô Kinh đầu tư sản xuất là Goodbye, bad guy lên sóng hôm 22/8 tiếp tục thất bại ê chề. Cụ thể, sau 6 ngày, phim chỉ đạt doanh thu vỏn vẹn 267.000 NDT. Trước tình hình suất chiếu ngày càng hạn chế, tỷ lệ vé bán thấp, nhà phát hành buộc phải rút phim khỏi rạp hôm 28/8, biến Goodbye, bad guy trở thành một trong những nỗi thất vọng phòng vé lớn nhất 2025.

Ngô Kinh bị chê "hết thời" sau loạt phim thất bại liên tiếp.

Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ nằm ở chất lượng phim thấp, mà còn là cảm giác bị “dắt mũi” bởi cách tiếp thị lợi dụng tên tuổi Ngô Kinh. Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa tên ngôi sao hành động vào các chiến dịch quảng bá, trong khi anh chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài phân cảnh, đã tạo nên khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và trải nghiệm thực tế.

Nguồn tin trong ngành tiết lộ kinh phí sản xuất Goodbye, bad guy vào khoảng 10 triệu NDT, trong đó Ngô Kinh góp vốn một nửa. Điều này đồng nghĩa với việc tài tử đối diện khoản lỗ nặng, có khả năng là cú ngã ngựa lớn nhất sự nghiệp.

Giới chuyên môn nhận định để lấy lại niềm tin nơi khán giả, Ngô Kinh buộc phải chứng minh rằng bản thân không chỉ là một thương hiệu phòng vé, mà còn là nghệ sĩ biết cân nhắc, chọn lựa dự án phù hợp cho mỗi lần tái xuất. Đó mới là con đường tốt nhất để anh không dẫm lên vết xe đổ của Thành Long, hay gần nhất là Chân Tử Đan.