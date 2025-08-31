Diễn viên Doanh Oánh xin lỗi vì trót 'phông bạt'

Lam Doanh Oánh, diễn viên trong “Sinh vạn vật” - bộ phim gây sốt thời gian gần đây - phải xin lỗi vì khoe khoang thành tích quá đà, bị chỉ trích là "phông bạt".

Theo Sohu, diễn viên Doanh Oánh gần đây vướng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội vì thổi phồng thành tích quá đà. Cụ thể, hôm 30/8, studio của nữ diễn viên tung ra thông báo trong Sinh vạn vật, nhân vật phụ Ngân Tử do cô thủ vai đã giành loạt giải "nhân vật Top 1" trên nhiều nền tảng như Douyin, Weibo… Đơn vị này đồng thời khoe hàng loạt số liệu thống kê hào nhoáng như cô “216 lần lọt top tìm kiếm toàn trang mạng”, “bình luận trực tiếp vượt 100 triệu”...

Tuy nhiên, dân mạng nhanh chóng soi ra loạt thành tích này là đã bị thổi phồng quá mức. Doanh Oánh thực chất chỉ lọt top tìm kiếm trong một khoảng thời gian rất ngắn, không hề lọt top 10 bảng tổng sắp, hay như danh hiệu “Top 1 Weibo” cũng chỉ là tính theo ngày, trong khi nhân vật dẫn đầu bảng của cả phim là Ninh Tú Tú do Dương Mịch thủ vai...

Điều này khiến Doanh Oánh bị khán giả chỉ trích là "phông bạt". Trước làn sóng tranh cãi, studio của nữ diễn viên trong tối 30/8 đã chỉnh sửa nội dung bài đăng, đồng thời thừa nhận đã cập nhật sai số liệu. Đơn vị sản xuất báo cáo sau đó cũng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận “sơ suất trong khâu kiểm duyệt”.

Phía Lam Doanh Oánh phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị chỉ trích "phông bạt". Ảnh: Weibo.

Sự việc phía Doanh Oánh phải xin lỗi vì thổi phồng thành tích sau đó lọt top tìm kiếm, thu hút đông đảo sự quan tâm, bàn luận của dân mạng.

Theo truyền thông Trung Quốc, thực chất màn thể hiện của Doanh Oánh trong Sinh vạn vật được đánh giá khá tích cực. Nhân vật của cô được ngợi khen là “đoá hồng mọc lên từ bùn đất”, có nhiều cảnh gây xúc động, chạm tới trái tim người xem.

Ngoài ra, Doanh Oánh trước đó cũng tạo được thiện cảm khi tham gia một số game show, được đánh giá cao với thái độ chuyên nghiệp, chăm chỉ. Nhiều người cảm thấy tiếc khi danh tiếng của cô lao dốc chỉ vì một nước cờ truyền thông, quảng bá sai lầm.

Doanh Oánh sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Cô được khán giả biết đến qua vai Hoàn Bích trong phim Chân Hoàn truyện. Người đẹp cũng góp mặt trong nhiều dự án có tiếng như Họa bích, Mẹ hổ bố mèo, Tàu điện ngầm Bắc Kinh và mới đây nhất là Sinh vạn vật.