'Vua đầu bếp' bị ung thư

Theo NBC News, vị đầu bếp kiêm chuyên gia ẩm thực lừng danh toàn cầu Gordon Ramsay mới đây gây xôn xao khi tiết lộ mắc ung thư da. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 30/8, ông chia sẻ vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trên da.
Ngôi sao truyền hình đăng tải hình ảnh băng gạc che một phần mặt và cổ, cùng một tấm khác cho thấy đường khâu kéo dài từ tai xuống cổ. “Biết ơn và trân trọng đội ngũ y tế tuyệt vời tại The Skin Associates vì đã nhanh chóng loại bỏ khối u biểu mô tế bào đáy này. Xin cảm ơn. Và xin đừng quên bôi kem chống nắng cuối tuần này”, Ramsay chú thích dưới bài đăng.
Gordon Ramsay vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư da. Ảnh: IGNV.
"Siêu đầu bếp" còn hài hước nhấn mạnh rằng ông đi phẫu thuật ung thư, chứ không phải đi làm đẹp căng da mặt. Những chia sẻ của Gordon Ramsay khiến dân mạng lo lắng. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe vị đầu bếp tài hoa, mong ông sớm bình phục.
Theo NBC News, ung thư biểu mô tế bào đáy là một dạng ung thư da bắt đầu từ các tế bào đáy - những tế bào sản sinh ra tế bào da mới để thay thế các tế bào chết. Loại ung thư này thường xuất hiện ở những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng Mặt Trời như đầu và cổ, có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như một nốt mụn trong mờ hoặc có màu nâu...
Gordon Ramsay sinh năm 1966, là ngôi sao đứng sau nhiều chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực đình đám toàn cầu như Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares và MasterChef... Chương trình mới nhất của ông, Gordon Ramsay’s Secret Service, vừa ra mắt trên kênh Fox hồi tháng 5, thu hút sự quan tâm đông đảo.
Gordon Ramsay được biết đến là một trong số đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới. Trang Instagram của ông đạt tới gần 20 triệu lượt theo dõi. Ramsay hiện quản lý hơn 80 nhà hàng trên toàn thế giới, trong đó có hơn 20 nhà hàng tại Mỹ.
