Phản ứng trái ngược của dàn tình cũ khi Taylor Swift đính hôn

  • Chủ nhật, 31/8/2025 10:55 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Taylor Swift thông báo đính hôn với Travis Kelce sau nhiều năm hẹn hò. Dân mạng nhanh chóng "soi" ra phản ứng trái ngược từ dàn tình cũ của nữ ca sĩ.

Theo Yahoo News, Andrew Hardwick - bạn trai cũ thời trung học của Taylor Swift - vừa gây chú ý khi lên tiếng về màn đính hôn giữa cô với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Hardwick trước đó từng là cảm hứng để Swift viết nên Teardrops On My Guitar. Suốt một thời gian dài, dân mạng vẫn thường xuyên đặt câu hỏi Hardwick cảm thấy thế nào khi bạn gái cũ nay đã nổi tiếng toàn cầu, thậm chí còn có hẳn một ca khúc dành riêng cho anh.

Andrew Hardwick tỏ ra vui mừng trước tin Taylor đã chính thức đính hôn. Trên mạng xã hội, anh hóm hỉnh viết: "Cái cảm giác khi bạn gái cấp ba của mình cuối cùng cũng đính hôn. Tôi từng tự nhủ: Andrew, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ấy không dành cho cậu đâu. Chỉ mong chồng cô ấy đừng là một cầu thủ bóng bầu dục điển trai, lực lưỡng.”

Dân mạng bày tỏ thích thú khi Hardwick đang "chọc" Travis Kelce, vốn là một trong số cầu thủ điển trai, vạm vỡ nhất NFL.

Taylor Swift anh 1

Tình cũ thời trung học bày tỏ vui mừng khi Taylor đính hôn với Travis. Ảnh: IGNV.

Ngoài ra, Andrew Hardwick cũng tiết lộ chính âm nhạc của Taylor Swift đã kết nối anh với người vợ hiện tại. “Nếu không nhờ Taylor thì tôi đã chẳng thể nên duyên với vợ mình”, anh chia sẻ. Tình cũ của siêu sao nhạc pop cho biết anh và vợ bắt đầu trở nên thân thiết, gắn kết sau khi trò chuyện về các ca khúc của Taylor. Hiện tại, vợ chồng anh cùng làm nghề quay phim đám cưới. Andrew Hardwick sau đó còn dí dỏm gợi ý về cơ hội được quay phim cưới giúp Taylor Swift và Travis Kelce.

Trong khi đó, Joe Alwyn - một bạn trai cũ khác của Taylor - lại tỏ ra không mấy bận tâm khi cô đính hôn. Nguồn tin thân cận tiết lộ anh sẽ không liên lạc, cũng như không có ý định gửi lời chúc mừng bạn gái cũ: “Joe cảm thấy điều đó là không cần thiết và cũng nghĩ rằng Taylor sẽ chẳng muốn nghe bất kỳ điều gì từ anh ấy nữa”.

Về phía Taylor Lautner, người từng là nguồn cảm hứng cho ca khúc Back to December, anh đã đăng lại thông báo đính hôn của Taylor cùng Travis trên trang cá nhân. Đây cũng là bài đăng lại duy nhất của tài tử trên nền tảng Instagram.

Các bạn trai cũ khác của siêu sao âm nhạc như Matty Healy, Harry Styles, Jake Gyllenhaal hay Jake Gyllenhaal hiện vẫn giữ im lặng.

