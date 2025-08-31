Loạt ảnh gây chú ý của Victoria Beckham

Theo The Sun, Victoria Beckham đang thu hút quan tâm với loạt ảnh quảng bá thương hiệu nước hoa riêng Portofino. Trong loạt ảnh, nhà thiết kế thời trang mặc áo choàng tắm, quấn khăn và đeo kính râm, tận hưởng khoảnh khắc nghỉ dưỡng thư thái trên du thuyền tại Địa Trung Hải. Bà mẹ 4 con tiết lộ chính ông xã David Beckham đã giúp cô ghi lại bộ ảnh này.
“Nơi mọi chuyện bắt đầu. Một nơi đặc biệt, chứa đựng quá nhiều ký ức tuyệt vời. Trở lại đây, cảm giác như thời gian chưa từng trôi. Cảm ơn David Beckham đã ghi lại những hình ảnh thật đẹp”, Victoria chú thích. Theo nguồn tin, dòng chia sẻ này gợi nhớ đến kỳ nghỉ bí mật của cô và David Beckham năm 1997 tại đây, khi chuyện tình giữa cả hai vừa chớm nở.
Hãng mỹ phẩm của Victoria Beckham tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Ảnh: IGNV.
Không lâu trước đó, Victoria cũng công bố tin vui: Thương hiệu mỹ phẩm của cô vừa đạt doanh thu kỷ lục vào năm ngoái, lên tới gần 113 triệu bảng Anh - tăng 22% so với năm 2023. Đây là bước ngoặt lớn với công việc kinh doanh của bà xã David Beckham. Bởi trước đây, cô từng bị giới thời trang mỉa mai khi rẽ hướng kinh doanh, thậm chí có lúc phải vay 30 triệu bảng Anh từ công ty chồng để duy trì hoạt động.
Truyền thông nhận định Victoria thành công nhờ tự làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm, trực tiếp đăng tải video hướng dẫn trang điểm trên Instagram, chia sẻ bí quyết kẻ mắt khói thương hiệu cá nhân... Cách tiếp cận gần gũi, cá nhân hóa giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Một số sản phẩm như kem che khuyết điểm cũng liên tục nhận được lời khen từ giới phê bình sắc đẹp.
The Sun cho hay vợ chồng Beckham giờ đây sở hữu khối tài sản chung khoảng nửa tỷ bảng Anh. Tháng 10 tới, Victoria cũng xuất hiện trong loạt phim tài liệu Netflix, kể lại hành trình từ ngôi sao nhạc pop đến biểu tượng thời trang toàn cầu.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.