Loạt ảnh gây chú ý của Victoria Beckham

Victoria vừa tung loạt ảnh do chính ông xã ghi lại khi tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền tại Địa Trung Hải. Năm qua, hãng mỹ phẩm của cô ghi nhận doanh thu tăng đột biến.

Theo The Sun, Victoria Beckham đang thu hút quan tâm với loạt ảnh quảng bá thương hiệu nước hoa riêng Portofino. Trong loạt ảnh, nhà thiết kế thời trang mặc áo choàng tắm, quấn khăn và đeo kính râm, tận hưởng khoảnh khắc nghỉ dưỡng thư thái trên du thuyền tại Địa Trung Hải. Bà mẹ 4 con tiết lộ chính ông xã David Beckham đã giúp cô ghi lại bộ ảnh này.

“Nơi mọi chuyện bắt đầu. Một nơi đặc biệt, chứa đựng quá nhiều ký ức tuyệt vời. Trở lại đây, cảm giác như thời gian chưa từng trôi. Cảm ơn David Beckham đã ghi lại những hình ảnh thật đẹp”, Victoria chú thích. Theo nguồn tin, dòng chia sẻ này gợi nhớ đến kỳ nghỉ bí mật của cô và David Beckham năm 1997 tại đây, khi chuyện tình giữa cả hai vừa chớm nở.

Hãng mỹ phẩm của Victoria Beckham tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Ảnh: IGNV.

Không lâu trước đó, Victoria cũng công bố tin vui: Thương hiệu mỹ phẩm của cô vừa đạt doanh thu kỷ lục vào năm ngoái, lên tới gần 113 triệu bảng Anh - tăng 22% so với năm 2023. Đây là bước ngoặt lớn với công việc kinh doanh của bà xã David Beckham. Bởi trước đây, cô từng bị giới thời trang mỉa mai khi rẽ hướng kinh doanh, thậm chí có lúc phải vay 30 triệu bảng Anh từ công ty chồng để duy trì hoạt động.

Truyền thông nhận định Victoria thành công nhờ tự làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm, trực tiếp đăng tải video hướng dẫn trang điểm trên Instagram, chia sẻ bí quyết kẻ mắt khói thương hiệu cá nhân... Cách tiếp cận gần gũi, cá nhân hóa giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Một số sản phẩm như kem che khuyết điểm cũng liên tục nhận được lời khen từ giới phê bình sắc đẹp.

The Sun cho hay vợ chồng Beckham giờ đây sở hữu khối tài sản chung khoảng nửa tỷ bảng Anh. Tháng 10 tới, Victoria cũng xuất hiện trong loạt phim tài liệu Netflix, kể lại hành trình từ ngôi sao nhạc pop đến biểu tượng thời trang toàn cầu.