Nicola Peltz bị Selena Gomez 'cạch mặt'?

Nicola Peltz vắng mặt trong các chuyến đi nghỉ dưỡng, tiệc tùng của bạn thân cũ Selena Gomez. Thời gian qua, cả hai vướng tin đồn đã nghỉ chơi, không còn nói chuyện với nhau.

Theo Daily Mail, Selena đang chuẩn bị lên xe hoa với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Nữ ca sĩ mới đây đã chia sẻ loạt ảnh từ kỳ nghỉ trên mạng xã hội, khoe loạt khoảnh khắc tiệc tùng với hội bạn thân trước khi chính thức kết hôn. Tuy nhiên, dân mạng phát hiện Nicola Peltz không tham dự chuyến đi này. Bà xã Brooklyn Beckham cũng bị "soi" không hề bày tỏ cảm xúc với bài đăng của Selana.

Trước đó, Selena từng có tình bạn thân thiết với vợ chồng Nicola - Brooklyn. Nhưng thời gian qua, họ được cho là đã nghỉ chơi, không còn liên lạc với nhau. Hồi đầu tháng này, Selena cũng vắng mặt trong lễ làm mới lời thề cưới của Nicola - Brooklyn.

Selena tụ tập tiệc tùng với hội bạn thân mà không có Nicola. Ảnh: IGNV.

Theo The Sun, rạn nứt tình cảm xảy ra vì Selena cảm thấy thất vọng trước "thái độ ngôi sao" của Nicola và Brooklyn. Một nguồn tin cho biết: “Năm ngoái, cô ấy nhận ra Nicola luôn tìm cách gây chú ý, đặc biệt trong các buổi ăn tối. Nicola còn cố tình chọn chỗ ngồi để được chụp ảnh đẹp nhất".

Nicola còn bị cho là nói xấu Selena với bạn chung, khiến nữ ca sĩ tức giận và sau đó nảy sinh tranh cãi gay gắt. Việc Brooklyn không hề can thiệp hay góp ý với vợ càng khiến mối quan hệ giữa hai bên thêm căng thẳng. Bên cạnh đó, Selena được cho là đã nhiều lần tìm cách cứu vãn tình bạn với Nicola nhưng bất thành.

Theo Daily Mail, hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại California, trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Khách mời được cho là sẽ có Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết cặp đôi chưa có nhiều thời gian chuẩn bị do bận rộn với lịch trình âm nhạc và quảng bá.