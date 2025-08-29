Lê Giang bị công kích

Diễn viên "Bộ tứ báo thủ" bày tỏ bức xúc trong một livestream khi bị nhiều tài khoản công kích, để lại bình luận khiếm nhã.

Lê Giang mới đây có buổi livestream giao lưu với khán giả trên kênh cá nhân. Song, nữ diễn viên bị một số tài khoản công kích vô cớ, bình luận với nhiều nội dung tiêu cực, cho rằng cô đã "hết thời".

Trước những lời công kích, miệt thị, diễn viên Bộ tứ báo thủ thể hiện thái độ khó chịu, bức xúc. Cô chia sẻ: “Tôi vẫn chưa hết thời đâu. Tôi vẫn còn duyên lắm. Nếu hết thời thì tôi không còn đóng phim cho mọi người xem đâu. Đừng nặng lời như vậy”.

Cô cho biết bản thân cảm thấy buồn và bị xúc phạm khi đọc được những bình luận ác ý: "Kể cả có hết thời tôi vẫn được nhiều khán giả yêu thương... Nếu thích tôi thì ở lại nói chuyện vui vẻ. Còn không thì đừng xúc phạm tôi như vậy".

Lê Giang thời gian qua tích cực hoạt động mạng xã hội, giao lưu với khán giả.

Lê Giang cũng bày tỏ cảm thấy chạnh lòng khi nhiều tài khoản dùng ngôn từ nặng nề tổn thương mình, thay vì góp ý mang tính xây dựng. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng bênh vực và động viên nữ diễn viên.

Những năm gần đây, Lê Giang trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, sau khi xuất hiện trong nhiều phim Tết của đạo diễn Trấn Thành. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn miệt mài hoạt động, ngoài phim ảnh còn tham gia một số gameshow truyền hình. Nhiều khán giả yêu thích diễn viên vì sự hài hước, hoạt ngôn.

Tuy nhiên, Lê Giang cũng từng không ít lần gây tranh cãi về việc "vạ miệng" trên mạng xã hội. Trước đó, khi Bộ tứ báo thủ ra rạp và vướng tranh cãi trái chiều, Lê Giang từng gây sốc khi có màn đáp trả ồn ào với diễn viên Quốc Thuận.

Cụ thể, khi Quốc Thuận chia sẻ rằng vợ anh vừa đi coi một bộ phim Tết "nhạt nhẽo, đơn điệu, vô tri" và không hiểu lý do phim thắng, Lê Giang đã gọi thẳng tên Quốc Thuận trong một bài đăng và cho biết: "Phim coi được chứ đâu có tệ như vợ chồng em nói. Đồng ý nó không sâu sắc bằng Mai, Nhà bà Nữ, nhưng cũng được, đâu nhạt nhẽo hay vô tri. Tôi sẽ mời hai em đi ăn và trả tiền vé. Tôi cũng ước các em làm được 1% của Trấn Thành. Tôi sống hơi thẳng tính vì nghĩ nghệ sĩ sống bằng tâm, phước. Phước họ dày, mình là người cùng ăn chén cơm Tổ, cuộc đời ngắn ngủi lắm".

Ở một số bình luận khác, diễn viên cũng thể hiện thái độ đáp trả thẳng thắn trước những ý kiến trái chiều. Động thái gay gắt của Lê Giang vấp tranh luận, kéo theo nhiều khán giả kêu gọi quay lưng với bộ phim mà cô tham gia.