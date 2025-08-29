Tình trạng King The Voice sau đột quỵ

Gia đình thông báo King The Voice vừa được xuất viện sau nhiều ngày điều trị tích cực. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời động viên, chúc mừng nam ca sĩ.

Thông qua trang cá nhân của King The Voice, vợ anh xác nhận chồng vừa được xuất viện hôm 28/8. Ngoài ra, phía gia đình cũng công khai số tiền quyên góp được từ các buổi hòa nhạc gây quỹ, nhằm hỗ trợ viện phí cho King The Voice. Theo đó, tổng số tiền gia đình nhận được lên tới gần 420.000 bath (khoảng 13.000 USD ).

"Xin thay mặt King The Voice gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người. Ngoài ra, xin cảm ơn fanclub của các nghệ sĩ đã đến tham dự, những người đã tham gia đấu giá và mọi tấm lòng gửi đến gia đình chúng tôi. Xin lỗi nếu không thể trực tiếp đến chào hỏi, cảm ơn từng người. Nếu có sơ sót mong được lượng thứ", gia đình King The Voice chia sẻ.

King The Voice được xuất viện vào ngày 28/8. Ảnh: FBNV.

Trước đó không lâu, vợ King The Voice cũng cập nhật tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ. Cô cho biết kết quả chụp MRI não mới nhất không phát hiện thêm tổn thương. Anh sắp tới sẽ được siêu âm tim để tìm hướng điều trị tốt nhất. Hiện tại, nam ca sĩ đã có thể ăn được và đi lại một chút nhờ sự trợ giúp của người thân.

Trước đó, dân mạng Thái Lan xôn xao sau khi vợ của ca sĩ King The Voice đăng tải thông tin chồng đổ bệnh đột ngột sau buổi biểu diễn ở Pattaya. Cô cho biết anh có triệu chứng khó thở, chóng mặt, nôn mửa và sau đó nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, nam ca sĩ được phát hiện có dấu hiệu tắc nghẽn mạch máu, phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU).

King Pichet Buakhum, nghệ danh King The Voice, sinh năm 1978 tại Bangkok, Thái Lan. Anh từng là thí sinh nổi bật ở The Voice Thailand mùa 1 (2012), đại diện đội huấn luyện viên Stamp và lọt vào vòng chung kết. Trước đó, anh là một giảng viên thanh nhạc có tiếng, đồng thời tham gia dàn hợp xướng chuyên nghiệp, hát bè cho nhiều ngôi sao âm nhạc.

Năm 2012, King The Voice ký hợp đồng với Universal Music Thailand, trở thành nghệ sĩ Thái đầu tiên của hãng