Kim Kardashian mặc đầm kỳ quặc

  • Thứ sáu, 29/8/2025 19:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bà chủ thương hiệu SKIMS gây bàn tán khi mặc thiết kế bị cho là "kỳ quặc" tới từ nhà mốt Maison Margiela (Paris).

Theo Daily Mail, Kim Kardashian đang trở thành tâm điểm chú ý với trang phục "lạ mắt", khi xuất hiện tại lễ trao giải Diane von Furstenberg ở Venice, Italy. Bà mẹ 4 con diện thiết kế màu xám nhạt của nhà mốt Maison Margiela (Paris).

Phần trên của trang phục là một loại áo liền quần thiết kế cầu kỳ với đệm vai, cổ cao và tay áo dài diêm dúa như lớp áo choàng. Lớp áo này được thả xuống, phủ ngoài chiếc quần ống rộng. Người đẹp trang điểm đậm với son đỏ, thêm phụ kiện nhẫn kim cương lấp lánh. Kim tỏ ra không mấy thoải mái khi mặc bộ đồ lạ mắt này.

Kim Kardashian anh 1

Trang phục gây bàn tán của Kim Kardashian. Ảnh: MEGA.

Trang phục dự sự kiện của Kim Kardashian nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận. Cô bị cho là như "vừa bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng". Nhiều ý kiến cho rằng trang phục của Kim rất kỳ quặc, khác hẳn với phong cách quyến rũ thường thấy trước đó.

"Nhìn qua tưởng kín đáo, thanh lịch nhưng không phải", "Nhìn cô ấy như nhân vật trong phim Star Trek", "Thiết kế thật kỳ quặc"... là một số bình luận của dân mạng.

Trước đó, khi xuất hiện tại Milan, Kim cũng từng gây chú ý khi diện một chiếc váy dài bằng lụa đen, thiết kế xẻ cao gợi cảm. Bà chủ thương hiệu SKIMS chọn phụ kiện vòng cổ bạc, làm tóc xoăn sóng và trang điểm với màu son tím mận.

Một tuần trước, Kim chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô từng nghĩ “cơ thể mình đang suy sụp” cho đến khi tìm đến liệu pháp tế bào gốc. Người đẹp tiết lộ hai năm trước, cô bị rách vai khi tập tạ, đau đớn đến mức khó vận động. Gần đây, Kim tiếp tục điều trị chứng đau lưng mãn tính và cũng thấy cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, liệu pháp tế bào gốc chưa có sẵn ở Mỹ, nên cô phải sang Mexico để được điều trị.

