Suzy kết hôn với CEO tập đoàn tỷ USD?

  • Thứ sáu, 29/8/2025 12:25 (GMT+7)
Mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao trước tin đồn Suzy chuẩn bị kết hôn với giám đốc của một công ty mỹ phẩm đình đám. Song, phía nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận.

Theo Seoul Economic Daily, những ngày qua, dân mạng Hàn Quốc lan truyền tin đồn Suzy sắp lên xe hoa với giám đốc một công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Thông tin trên gây xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận.

Tới sáng 29/8, công ty quản lý của cô là Management SOOP đã chính thức lên tiếng phủ nhận, cho biết đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

“Thông tin Suzy bí mật kết hôn không phải sự thật”, đơn vị này cho biết. Cùng thời điểm, Giám đốc Kim Jang Kyun của Management SOOP cũng đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: “Nếu bị bắt quả tang tung tin đồn nhảm thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật".

Suzy anh 1

Suzy là một trong số mỹ nhân nổi bật của K-biz. Ảnh: IGNV.

Đây không phải lần đầu tiên ông Kim trực tiếp ra mặt xử lý tin đồn thất thiệt về nghệ sĩ trực thuộc quản lý. Trước đó, năm 2018, khi tin đồn hai diễn viên Gong Yoo và Jung Yu Mi sắp kết hôn lan truyền, ông cũng từng thẳng thắn dập tắt đồn đoán và tuyên bố sẽ gặp trực tiếp những người tung tin gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ.

Trước đó, trên một diễn đàn trực tuyến với đông đảo người theo dõi, xuất hiện bài viết cho rằng Suzy sắp kết hôn với giám đốc công ty mỹ phẩm đình đám. Tài khoản đăng tải bài viết khẳng định thông báo chính thức sẽ sớm được công ty quản lý đưa ra.

Theo người này, vị CEO kia sở hữu khối tài sản lên tới 2,5 nghìn tỷ won (1,8 tỷ USD). Thông tin trên nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm.

Suzy ra mắt cùng nhóm nhạc Miss A, hiện chuyển hướng hoạt động và tập trung cho lĩnh vực diễn xuất. Cô sắp tới sẽ góp mặt trong bộ phim Netflix It Will All Come True, ra mắt vào tháng 10. Ngoài ra, người đẹp còn đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Hyeonhok, dự kiến trình làng năm 2026.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Suzy

  • Bae Suzy

    Bae Suzy

    Bae Suzy với nghệ danh Suzy, là nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc công ty JYP Entertainment. Trước khi ra mắt, Suzy từng làm người mẫu của một trang web bán hàng online. Năm 2009, cô thử giọng tại cuộc thi Superstar K của Mnet và vượt qua các vòng sơ khảo nhưng cuối cùng bị loại. Tuy nhiên, Suzy nhận được sự chú ý từ công ty JYP và nhanh chóng trở thành thực tập sinh. Ngoài hoạt động ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim "Dream High" (2011), "Yêu Không Kiểm Soát" (2016). Cô còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc.

    Bạn có biết: Suzy là người nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành cả ba giải thưởng tân binh ca sĩ, tân binh truyền hình và tân binh điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/10/1994
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Album: Yes? No? (2017)
    • Phim tiêu biểu: Dream High (2011), Architecture 10 (2012), Gu Family Book (2013), Khi Nàng Say Giấc (2017),...

