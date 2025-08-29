Suzy kết hôn với CEO tập đoàn tỷ USD?

Mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao trước tin đồn Suzy chuẩn bị kết hôn với giám đốc của một công ty mỹ phẩm đình đám. Song, phía nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận.

Theo Seoul Economic Daily, những ngày qua, dân mạng Hàn Quốc lan truyền tin đồn Suzy sắp lên xe hoa với giám đốc một công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Thông tin trên gây xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận.

Tới sáng 29/8, công ty quản lý của cô là Management SOOP đã chính thức lên tiếng phủ nhận, cho biết đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

“Thông tin Suzy bí mật kết hôn không phải sự thật”, đơn vị này cho biết. Cùng thời điểm, Giám đốc Kim Jang Kyun của Management SOOP cũng đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: “Nếu bị bắt quả tang tung tin đồn nhảm thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật".

Suzy là một trong số mỹ nhân nổi bật của K-biz. Ảnh: IGNV.

Đây không phải lần đầu tiên ông Kim trực tiếp ra mặt xử lý tin đồn thất thiệt về nghệ sĩ trực thuộc quản lý. Trước đó, năm 2018, khi tin đồn hai diễn viên Gong Yoo và Jung Yu Mi sắp kết hôn lan truyền, ông cũng từng thẳng thắn dập tắt đồn đoán và tuyên bố sẽ gặp trực tiếp những người tung tin gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ.

Trước đó, trên một diễn đàn trực tuyến với đông đảo người theo dõi, xuất hiện bài viết cho rằng Suzy sắp kết hôn với giám đốc công ty mỹ phẩm đình đám. Tài khoản đăng tải bài viết khẳng định thông báo chính thức sẽ sớm được công ty quản lý đưa ra.

Theo người này, vị CEO kia sở hữu khối tài sản lên tới 2,5 nghìn tỷ won ( 1,8 tỷ USD ). Thông tin trên nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm.

Suzy ra mắt cùng nhóm nhạc Miss A, hiện chuyển hướng hoạt động và tập trung cho lĩnh vực diễn xuất. Cô sắp tới sẽ góp mặt trong bộ phim Netflix It Will All Come True, ra mắt vào tháng 10. Ngoài ra, người đẹp còn đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Hyeonhok, dự kiến trình làng năm 2026.