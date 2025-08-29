Tình thế của Thái Hòa, Kaity Nguyễn

Cái tên nổi bật xuất hiện ngoài rạp tháng 9 phải kể tới Tử chiến trên không . Tác phẩm với thể hành động/giật gân, lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Chuyện phim xoay quanh cuộc tấn công bất ngờ của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu, nhằm cướp một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài. Trong tình thế đó, đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh) phải xoay sở, chống cự trước bọn không tặc.

Phá đám sinh nhật mẹ ra mắt vào dịp lễ vu lan. Phim xoay quanh gia đình bà Tâm (Ái Như), người mẹ đơn thân suốt nhiều năm âm thầm nuôi con trai duy nhất là Y Đức (Trần Kim Hải), mong muốn anh trở thành bác sĩ, thành công theo chuẩn mực xã hội. Nhưng áp lực ấy lại vô tình đẩy Y Đức vào những khoảng tối tâm lý sâu kín, khiến anh luôn khao khát được thấu hiểu và chứng minh giá trị bản thân. Khó ai ngờ, chính tiệc sinh nhật lần thứ 60 của bà Tâm lại trở thành sân khấu của loạt tình huống éo le, nơi mẫu thuẫn bùng nổ.

Cô dâu ma từng ấn định lịch chiếu cuối tháng 8 cùng Làm giàu với ma 2, nhưng lại bất ngờ rút lui ngay sát thời điểm chuẩn bị ra mắt. Thuộc chủ đề kinh dị, phim theo chân nhân vật Yến (Rima Thanh Vy) - cô gái Việt chân chất bước vào cuộc hôn nhân xa xứ tưởng như viên mãn, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy nghi lễ, hủ tục kỳ quái của gia tộc giàu có nhà chồng. Những linh hồn u uất bám riết lấy cô, không đơn thuần là chọc ghẹo hay hù dọa mà dần mở ra những bí mật gia tộc kinh hoàng.

Có chơi có chịu thuộc thể loại tâm lý, gia đình. Nhân vật chính trong phim là một người đàn ông đã trải qua nhiều biến cố và thất bại trước khi nhận ra niềm đam mê thực sự của mình với nghệ thuật. Từ đó, anh bắt đầu hành trình tìm lại đam mê của mình. Tuy nhiên sau khi thành công, đạt được danh vọng, anh dần trở nên biến chất, bị cuốn vào vòng xoáy của những tội lỗi. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên Cát Phượng , Lê Quốc Nam, Mỹ Duyên, Trương Minh Cường...

Khế ước bán dâu thuộc thể loại cổ trang pha trộn tâm linh, kinh dị. Chuyện phim kể về cuộc đời của Nhài, một cô gái con nhà nghèo, chấp nhận làm vợ hai cho một gia đình giàu có ở Kinh Bắc để đổi đời. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu hào môn không như mong đợi mà đầy rẫy những âm mưu, bí mật đen tối, nơi Nhài phải đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ, đáng sợ. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, do Lê Văn Kiệt đạo diễn

Bịt mắt bắt nai theo chân Trang (Trà My), một nhân viên bất động sản, bị cưỡng bức trong một lần tiếp khách. Lo sợ người yêu của mình biết chuyện sẽ chia tay, cô dụ anh đến một homestay để được cầu hôn. Tại đây, Trang gặp chủ homestay tên Long (Lương Gia Huy), người có vẻ ngoài giống kẻ đồi bại đã hãm hại mình. Cô âm thầm điều tra Long để tìm ra chân tướng vụ việc.

Đồi hành xác thuộc thể loại kinh dị, xoay quanh truyền thuyết về thần giữ của. Chuyện phim kể về Bảo (Xuân Thắng), một chàng trai trẻ làm nghề sửa xe và đồng thời sở hữu ga-ra xe hơi cũ. Khi tháo dỡ một chiếc xe từ thập niên 90, anh vô tình đánh thức một thế lực tà ác, kéo theo hàng loạt sự kiện kỳ dị xảy ra với anh và những người xung quanh. Cùng với sự có mặt của một điều tra viên bí ẩn (Hứa Vĩ Văn), bí mật từ quá khứ được lật mở, bóc trần những góc khuất của lòng tham và sự tàn bạo nơi con người. Dự án do Lương Đình Dũng cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên Hứa Vĩ Văn, Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương...

Phòng trọ ma bầu là câu chuyện về hai người bạn thân thuê phải một căn phòng trọ cũ, nơi liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ bí. Trong hành trình tìm hiểu, họ đối mặt với hồn ma của một người phụ nữ mang thai - “ma bầu”. Ẩn sau nỗi ám ảnh rùng rợn là bi kịch và tình yêu mẫu tử thiêng liêng, nơi sự hy sinh của người mẹ trở thành sợi dây kết nối những thế hệ.

Bên cạnh dàn phim Việt đông đảo, một tựa phim quốc tế đáng chú ý là The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng . Câu chuyện theo chân vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine trong vụ án ám ảnh bậc nhất sự nghiệp trừ tà, được biết đến với tên gọi “Smurl Haunting”. Không chỉ phải giúp gia đình Smurl thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám họ suốt một thập kỷ, vợ chồng Warren còn phải đối mặt với chính những thế lực tàn ác đang nhắm đến gia đình mình.

Khép lại tháng 9 là bom tấn Trận chiến sau trận chiến (tựa gốc: One battle after another), chứng kiến màn kết hợp của Paul Thomas Anderson và tài tử Leonardo DiCaprio. Phim kể về Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) và vợ từng là thành viên của một tổ chức cách mạng. Nhiều năm sau, cô con gái tuổi teen của họ bị bắt cóc. Trên hành trình tìm con, Bob cùng đồng đội không chỉ giáp mặt những kẻ thù cũ mà còn chứng kiến nhiều bí mật quá khứ kinh hoàng lần lượt bước ra ánh sáng.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.