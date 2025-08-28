Em trai Hòa Minzy lên tiếng sau tranh cãi

Văn Hùng cho hay câu chuyện gây tranh cãi đã xảy ra từ 2-3 năm trước. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Những ngày qua, Văn Hùng vướng tranh luận khi chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc sống khi có người thân nổi tiếng. Em trai Hòa Minzy khoe được chị gái chu cấp tiền bạc, hỗ trợ nhiều việc trong cuộc sống nhưng vẫn thấy áp lực. Văn Hùng còn tiết lộ đã vỡ nợ vì đầu tư chứng khoán, tiền ảo...

Những chia sẻ của anh nhanh chóng thu hút quan tâm, gây tranh luận trái chiều. Mới đây, Văn Hùng lên tiếng trên một nền tảng mạng xã hội, cho biết câu chuyện đã xảy ra từ 2-3 năm trước.

"Những ngày vừa rồi em phải đối mặt với chỉ trích của mọi người, và em cũng đã đọc hết những lời góp ý đó. Em chia sẻ những điều trước đây và đã là quá khứ của 2-3 năm về trước. Có thể em sẽ không nhận được thiện cảm của mọi người, nhưng em mong muốn được viết ra những dòng tâm sự hay những video chia sẻ về con người mình", anh viết.

Văn Hùng vấp tranh cãi khi chia sẻ về cuộc sống có chị gái nổi tiếng. Ảnh: FBNV.

Em trai Hòa Minzy chia sẻ thêm: "Em biết rằng có những thứ em chưa tốt và chưa hoàn thiện, vậy nên luôn luôn lắng nghe và ghi nhận ý kiến mọi người để có thể sửa đổi. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Bài đăng của Văn Hùng tiếp tục nhận những ý kiến bình luận. Bên cạnh những lời động viên, cũng có ý kiến cho rằng Văn Hùng đang gây ảnh hưởng tới danh tiếng của chị gái. Thậm chí một bộ phận dân mạng còn chê trách anh chàng vì từng chia sẻ muốn thoát khỏi cái bóng của Hòa Minzy, nhưng lại liên tục lấy tên chị gái ra để "làm content".

Nguyễn Văn Hùng sinh năm 2000, là em trai út của Hòa Minzy, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trước đó, Văn Hùng từng xuất hiện cùng chị gái trong một số sự kiện.

Trước đó, anh vấp phản ứng khi đăng tải loạt video tiết lộ cuộc sống cá nhân. Văn Hùng giới thiệu sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ làm nông. Cuộc sống của cả gia đình có nhiều sự thay đổi kể từ khi Hòa Minzy nổi tiếng. Anh cho biết được chị gái hỗ trợ mọi chi phí, từ tiền nhà, ăn uống, sinh hoạt cho tới tiền học...