Em trai Hòa Minzy vấp tranh luận

Văn Hùng vướng tranh luận khi chia sẻ về cuộc sống có chị là người nổi tiếng. Anh cũng thừa nhận từng vỡ nợ sau khi đầu tư chứng khoán, tiền ảo.

Được biết đến là em trai ruột của Hòa Minzy, Nguyễn Văn Hùng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Mới đây, trên một nền tảng mạng xã hội, anh chàng gây bàn tán khi đăng tải loạt clip chia sẻ về cuộc sống khi có chị gái nổi tiếng.

Trong một video, Văn Hùng giới thiệu sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ làm nông. Cuộc sống của cả gia đình có nhiều sự thay đổi kể từ khi Hòa Minzy nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Văn Hùng chuyển vào TP.HCM sinh sống và học tập. Anh cho biết được chị gái hỗ trợ mọi chi phí, từ tiền nhà, ăn uống, sinh hoạt cho tới tiền học... Thậm chí, nữ ca sĩ còn chu cấp cho em tiền đi chơi với bạn gái.

"Mình giống như một công tử bột, vô lo vô nghĩ, ăn ngon mặc đẹp. Mình được tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, đi du lịch trong và ngoài nước cùng chị gái, được tạo điều kiện học tập trong môi trường quốc tế, được sống ở nơi chỉ dành cho người giàu. Đó là những thứ mà chị gái muốn mình được tiếp xúc cũng như phát triển bản thân tốt nhất có thể", Văn Hùng tâm sự.

Em trai Hòa Minzy chia sẻ về việc có chị gái nổi tiếng.

Ở một clip khác, Văn Hùng cho biết hào quang của chị gái càng lớn, anh càng cảm thấy áp lực: "Ai cũng nghĩ có chị gái làm bệ phóng thì mình sẽ thành công. Sự thật là những năm tháng đầu tiên bước ra xã hội, mình thất bại rất nhiều, không có mục tiêu để theo đuổi. Cứ thực hiện sai rồi làm lại nhiều lần như một vòng lẩn quẩn, khiến mình rất chán nản".

Trong clip mới nhất, em trai Hòa Minzy thừa nhận bị vỡ nợ. Anh cho biết bản thân thiếu kiến thức và kinh nghiệm nhưng lại muốn làm giàu nhanh nên "sa vào cạm bẫy" và mất sạch tiền. Văn Hùng cho biết đã tham gia đầu tư chứng khoán hay giao dịch tiền ảo...

Những chia sẻ của Văn Hùng nhanh chóng vấp phải tranh luận trái chiều. Bên cạnh những bình luận thông cảm, động viên, không ít khán giả cho rằng anh đang tiếp tục mượn danh chị gái nổi tiếng để làm nội dung gây chú ý. "Hòa Minzy đang được yêu mến. Bạn đừng làm gì ảnh hưởng đến tên tuổi chị gái mình hiện tại", "Nói một hồi toàn thấy kể sướng chứ có khổ gì đâu", "Đang xây kênh nên lấy chị Hòa ra làm content hay gì vậy"... là một số bình luận của người xem.

Số khác còn cho rằng các chia sẻ của Văn Hùng khá dài dòng, lan man, không đi vào trọng tâm vấn đề. Anh chàng đặt tựa đề clip là "Em trai người nổi tiếng may mắn hay áp lực", nhưng nội dung chia sẻ không giải đáp được câu hỏi này.

Trước hàng loạt phản ứng của người xem, Văn Hùng đã khóa bình luận của clip.

Nguyễn Văn Hùng sinh năm 2000, là em trai út của Hòa Minzy. Anh chàng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trước đó, Văn Hùng từng xuất hiện cùng chị gái trong một số sự kiện.