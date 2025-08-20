'Thanh gươm diệt quỷ' thu hơn 100 tỷ đồng ở rạp Việt

"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" trở thành phim hoạt hình Nhật thứ 3 xô đổ cột mốc doanh thu vàng tại rạp Việt trong năm 2025, sau "Doraemon" và "Conan".

Theo thống kê của đơn vị độc lập Box Office Vietnam, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong sáng 20/8. Bộ phim hoạt hình Nhật Bản tạo cơn sốt hiếm thấy ở rạp Việt suốt nhiều ngày qua, giữ vững ngôi vị đầu bảng phòng vé và không có đối thủ.

Cuối tuần chào sân, bom tấn dắt túi khoảng 62 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, với 620.000 vé bán ra trên tổng số 11.700 suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất bán được 53 vé. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành nhiều khả năng sẽ chạm mốc doanh thu 150 tỷ đồng , thậm chí lớn hơn.

Trước khi càn quét rạp Việt, đứa con tinh thần của đạo diễn Haruo Sotozaki từng làm dậy sóng quê nhà Nhật Bản. Sau tròn 1 tháng công chiếu, tổng doanh thu phim tính đến hết ngày 18/8 là 25,7 tỷ yên và vẫn đang tiếp tục tăng. Giới quan sát dự đoán Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành sẽ sớm trở thành anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Cơn sốt Thanh gươm diệt quỷ lan rộng tại nhiều nước châu Á.

Mùa hè qua, phòng vé Việt liên tục chứng kiến sự trỗi dậy của các bom tấn hoạt hình xứ Phù Tang. Từ Doraemon, Conan cho tới Thanh gươm diệt quỷ đều dễ dàng xô đổ kỷ lục phòng vé trăm tỷ.

Trước làn sóng mạnh mẽ của anime quốc tế, phim hoạt hình Việt cũng có tín hiệu khởi sắc nhất định. Bằng chứng là chỉ trong ít tháng, có tới 3 phim hoạt hình "make in Vietnam" trình làng, tự tin đối đầu trực diện với dàn đối thủ ngoại quốc. Song thực tế, ngoại trừ Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội đạt doanh thu khả quan, hai tác phẩm còn lại chưa được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá chất lượng phim hoạt hình nội địa đã cải thiện đáng kể, ngày càng thu hẹp khoảng cách với hoạt hình quốc tế.