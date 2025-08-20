Tình trạng báo động của Britney Spears

Người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho Britney Spears, sau khi nữ ca sĩ đăng tải video hát hò trong căn nhà bừa bộn đồ đạc, cho thấy tinh thần bất ổn.

Theo Page Six, Britney Spears vừa gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân hai đoạn clip hát lại bản hit Unfaithful của Rihanna và Kiss của Prince. Trong video, cô vừa hát hò, nhảy theo nhạc. Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ “đồ ngủ” gồm áo crop-top chấm bi, quần short cạp trễ và bốt cao gối màu đen. Trạng thái tinh thần của cô được cho là không thực sự tỉnh táo. Đáng chú ý, nền nhà phía sau công chúa nhạc pop la liệt đồ đạc.

“Đang chật vật với mấy cái đèn và dọn nhà như không có ngày mai", giọng ca Toxic chú thích.

Britney Spears gây lo lắng khi liên tục đăng tải những clip nhảy múa với dao hay khỏa thân trên biển... Ảnh: IGNV.

Dù bài đăng tắt bình luận, dân mạng sau đó đã chia sẻ lại đoạn video và bàn tán về tình trạng của Britney.

“Chuyện gì đã xảy ra với Britney tội nghiệp vậy. Đây có phải cái giá của sự nổi tiếng?”, “Cô ấy thực sự không ổn chút nào”, “Cần có người can thiệp, thật buồn khi xem cảnh này”, “Cô ấy có ổn không?”... là một số bình luận của người xem.

Sau khi ly hôn vào năm 2007, quyền nuôi con từng là tâm điểm tranh chấp giữa Britney và chồng cũ Kevin. Năm 2008, sau loạt khủng hoảng cá nhân của Britney, Kevin được trao quyền nuôi dưỡng chính, trong khi Britney có quyền thăm nom theo thỏa thuận của tòa án. Từ đó, hai con trai chủ yếu sống với cha và bà nội kế, cùng các em cùng cha khác mẹ tại Hawaii.

Năm 2021, Britney thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ thường xuyên gây bàn tán khi đăng tải trên mạng xã hội những video nhảy múa với dao hay tạo dáng khỏa thân trên bãi biển...

Trước đó, hồi đầu tháng này, công chúa nhạc pop cũng từng gặp sự cố trang phục khi thể hiện điệu nhảy gợi cảm trong chiếc váy vàng lấp lánh, khiến cô vô tình để lộ vòng một.