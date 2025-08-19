Lùm xùm quanh cảnh cưỡng hiếp trên phim 'Horizon'

Một nữ diễn viên đóng thế đâm đơn kiện Kevin Costner, khẳng định đã bị ép tham gia một cảnh cưỡng hiếp không nằm trong kịch bản loạt phim "Horizon" do ông đạo diễn.

Theo TMZ, "huyền thoại điện ảnh" Kevin Costner đang yêu cầu tòa bác bỏ đơn kiện quấy rối tình dục do diễn viên đóng thế Devyn LaBella đệ trình. Trước đó, LaBella đệ đơn lên tòa án, cho biết cô bị ép tham gia một cảnh cưỡng hiếp không nằm trong kịch bản và chưa được lên lịch trên trường quay trong loạt phim viễn Tây Horizon.

Theo hồ sơ tòa án, Costner khẳng định LaBella hoàn toàn thoải mái trong suốt quá trình ghi hình mà ông đạo diễn. Sau khi kết thúc, cô thậm chí còn nhắn tin cho một giám sát viên để gửi lời cảm ơn: “Cảm ơn vì những tuần tuyệt vời! Tôi học hỏi được rất nhiều và thật sự hạnh phúc khi mọi thứ diễn ra như vậy”.

Phía Costner và ê-kíp cũng nộp nhiều bản khai phản bác lời tố cáo của LaBella. Luật sư của nam diễn viên khẳng định: “Không hề có sự tức giận hay oán hận nào, chỉ có sự nhiệt tình và biết ơn sau khi kết thúc quá trình quay phim”.

Kevin Costner bị một diễn viên đóng thế đâm đơn kiện. Ảnh: IGNV.

Theo bản tường trình, cảnh quay gây tranh cãi là khi Devyn LaBella - đóng thế cho nữ diễn viên Ella Hunt - nằm cạnh nam diễn viên Roger Ivens trong một toa xe ngựa. Ivens chỉ nâng vạt váy của cô lên đến đầu gối rồi đặt chân qua người, tạo dáng chống tay phía trên. Đạo diễn Kevin Costner nhấn mạnh: “Không có khỏa thân, không cưỡng hiếp, không mô phỏng tình dục và cũng không có tiếp xúc cơ thể nào giữa LaBella và Ivens”.

Ông cho biết dù váy của LaBella có bị xô lệch một chút ở phần gối, nhưng trang phục nhiều lớp bên trong vẫn nguyên vẹn. Kết lại, Costner khẳng định cáo buộc từ phía nữ diễn viên đóng thế là “hoàn toàn sai sự thật”, đồng thời bày tỏ thất vọng khi cô lại tìm cách bôi nhọ và gây tổn hại danh tiếng của ông.

Kevin Michael Costner sinh năm 1955, là diễn viên, nhà sản xuất kiêm đạo diễn lừng danh người Mỹ. Ông nổi tiếng với vai Trung úy John J. Dunbar ở Dances with Wolves, vai Jim Garrison trong phim JFK và vai Ray Kinsella ở tác phẩm Field of Dreams. Tài tử có sự nghiệp lừng lẫy với 2 tượng vàng Oscar, một giải Quả cầu Vàng và được đề cử 3 giải BAFTA, được nhận xét là một trong những "huyền thoại điện ảnh".