Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada nguội lạnh tình cảm

Mối quan hệ giữa Katy Perry và Justin Trudeau được cho là đã nguội lạnh. Lý do là cả hai vướng lịch trình bận rộn.

Theo Page Six, chuyện tình chớm nở giữa Katy Perry và Justin Trudeau được cho là đã “nguội lạnh” do lịch trình bận rộn của cả hai. Bên cạnh đó, cựu Thủ tướng Canada cũng cảm thấy không thoải mái trước sự chú ý quá mức của truyền thông kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò.

Tháng trước, cặp đôi từng bị bắt gặp dùng bữa tối thân mật tại Montreal. Sau đó, Justin Trudeau cũng xuất hiện trong đêm diễn của nữ ca sĩ tại Canada. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận tiết lộ cả hai đã hạn chế liên lạc trong hai tuần gần đây, dù hồi tháng 7 còn liên tục nhắn tin qua lại.

“Mỗi người đều bận rộn. Cả hai có quá nhiều việc phải lo và sự mới mẻ ban đầu cũng dần phai nhạt”, người này chia sẻ.

Nguồn tin nhấn mạnh thêm: “Không có điều gì tiêu cực ở đây cả. Chỉ là họ không còn giữ liên lạc thường xuyên nữa. Có thể tình hình sẽ thay đổi, nhưng hiện tại thì mọi chuyện như vậy thôi. Tình cảm đã nguội đi rồi".

Hình ảnh cặp đôi hẹn hò bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh: Backgrid.

Truyền thông cũng tiết lộ cựu Thủ tướng Canada khá khó chịu khi bức ảnh hẹn hò cùng Katy Perry bị lan truyền rộng rãi, nhất là khi nó diễn ra không lâu sau khi cô công khai chia tay Orlando Bloom.

“Tôi biết chắc Justin không hề vui khi loạt ảnh bị lộ. Đó chỉ là buổi hẹn đầu tiên. Vậy mà những tấm hình lan truyền khắp nơi, biến nó thành một sự kiện ầm ĩ. Trong khi rõ ràng anh ấy không mong muốn điều đó", một nguồn tin khác cho hay.

Người này cho rằng Trudeau “chưa sẵn sàng” để đối mặt với sự quan tâm quá mức từ công chúng khi hẹn hò Katy Perry: "Áp lực có thể rất lớn và dễ khiến anh ấy choáng ngợp".

Justin Trudeau và vợ cũ Sophie Grégoire tuyên bố ly thân vào năm 2023, sau 18 năm chung sống. Cả hai có 3 người con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi). Trong khi đó, Katy Perry và Bloom xác nhận chia tay hồi đầu tháng 7, sau gần 10 năm gắn bó. Cặp sao có với nhau một con gái 4 tuổi, tên Daisy.