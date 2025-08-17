Bảo Anh sau mớ hỗn độn

Tối 16/8, tập 12 của Em xinh "say hi" chính thức lên sóng, chứng kiến cuộc đua chung kết của dàn nghệ sĩ. Từ 30 ca sĩ, nay chỉ còn 16 người bước vào vòng thi quan trọng nhất. Họ sẽ lần lượt trình diễn các tiết mục solo, sau đó được khán giả bỏ phiếu qua cổng bình chọn online. Ở tập này, Bảo Anh tỏa sáng, trở thành tâm điểm bàn luận của người xem.

Là tiết mục cuối cùng trong tập 12, thế nhưng phần trình diễn của Bảo Anh cũng để lại nhiều dấu ấn nhất. Nữ ca sĩ sinh năm 1992 kết hợp Phúc Du trong tiết mục về tình yêu Cô ấy không yêu anh. Cô xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn mới, diện trang phục xẻ sâu táo bạo, thể hiện những vũ đạo tự tin, bốc lửa trên sân khấu. MC Trấn Thành ví von Bảo Anh như Britney Spears, với thần thái đặc biệt của người nghệ sĩ "chinh chiến lâu năm trên sân khấu".

Bảo Anh thừa nhận đã "bỏ quên" bản thân quá lâu trước khi tham gia chương trình. Đến với Em xinh, nữ ca sĩ được truyền năng lượng, sự nhiệt huyết, giúp cô tự tin và yêu bản thân nhiều hơn. Có mặt ở khán đài, em gái Bảo Anh xúc động: "Thời gian dài vừa qua em chưa thấy chị tự tin như thế này. Em muốn chị sẽ giữ mãi sự tự tin và nụ cười này".

Trước khi có màn thể hiện vụt sáng trước thềm chung kết, hành trình của Bảo Anh tại Em xinh bị cho là mờ nhạt. Cô có khởi đầu ổn với thành tích hạng 7 sau Live Stage 1. Thế nhưng, điều này là nhờ tiết mục của cả nhóm chiến thắng, trong khi phần thể hiện của cá nhân cô chưa được đánh giá quá cao. Sau đó, Bảo Anh cũng không được chọn vào đội nào, cùng một số em xinh bị loại khác phải phụ thuộc vào rút thăm để “điền vào chỗ trống” trong các đội.

Ở những Live Stage sau đó, Bảo Anh hầu như không tìm được đất tỏa sáng. Cô tỏ ra có phần mờ nhạt giữa dàn Em xinh đa năng. Từng lọt top 3 em xinh được chú ý nhất ở giai đoạn công bố đội hình, thế nhưng qua các tập phát sóng, chủ nhân hit Yêu một người vô tâm lại lạc lõng, ít ghi được dấu ấn. Bảo Anh “đuối sức” so với những cái tên cũng được xếp vào hàng ngũ giàu kinh nghiệm, đơn cử như Bích Phương, Phương Mỹ Chi…

Bảo Anh thực chất vẫn thể hiện không tệ trên sân khấu, đôi khi cho thấy sự lăn xả. Tuy nhiên, cô thiếu chút gì đó để bùng nổ và bứt phá. Một phần, người đẹp cũng không có thế mạnh sáng tác, sản xuất âm nhạc. Bảo Anh ở hậu trường cũng “an toàn”. Cô khá kiệm lời, không hoạt ngôn, sôi nổi nên thời lượng lên hình càng khiêm tốn. Sau Live Stage 3, Bảo Anh thậm chí còn bị tụt xuống hạng 18/20 - một vị trí nguy hiểm đáng báo động.

Bước sang Live Stage 4, Bảo Anh (thuộc đội Lyhan) về nhất trong 4 đội và tiếp tục lọt nhóm 16 Em xinh bước vào chung kết. Việc cô có tiết mục solo nổi bật được đánh giá là cú lội ngược dòng ngoạn mục.

