Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Brooklyn Beckham đau lòng vì vợ bị công kích

  • Chủ nhật, 17/8/2025 08:15 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Nicola Peltz đang bị công kích, vì không mời bất kỳ thành viên đằng nội nào hay bạn bè của chồng tới dự lễ làm mới lời thề cưới.

Theo Mirror, Brooklyn Beckham gây chú ý khi bênh vực vợ giữa những sóng gió rạn nứt tình cảm gia đình. Anh cho rằng Nicola Peltz đang "bị chỉ trích một cách bất công" sau khi gia đình bên nội không được mời đến lễ gia hạn lời thề hôn nhân của cả hai.

Một nguồn tin thân cận cho biết: “Thật phân biệt giới tính khi mọi lời đổ lỗi đều trút lên đầu Nicola. Ai cũng quên rằng Brooklyn là một người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có thể tự đưa ra quyết định. Nicola sẽ luôn tôn trọng mọi lựa chọn của anh. Điều khiến Brooklyn đau lòng là việc vợ mình bị vẽ nên như một kẻ độc ác, tâm cơ”.

brooklyn Beckham anh 1

Cặp đôi tổ chức lễ làm mới lời thề cưới mà không mời bất kỳ thành viên nào trong đằng nội hay bạn bè của chú rể. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Nicola nhận hàng loạt chỉ trích sau khi bị cáo buộc cô lập chồng với gia đình bên nội. Trong "lễ cưới lại" diễn ra hồi đầu tháng, việc hai vợ chồng chỉ mời đằng ngoại tới tham dự mà không có bất kỳ thành viên đằng nội nào càng khiến tranh cãi bùng lên dữ dội.

Brooklyn đến nay vẫn chưa chính thức lên tiếng về mâu thuẫn. Nhưng mới đây, con trai cả của David Beckham gây xôn xao với động thái nhấn “like” một bình luận trên Instagram với nội dung bênh vực Nicola.

Trước làn sóng công kích nhắm vào Nicola - Brooklyn, một người bạn thân của cô dâu thẳng thắn lên tiếng chỉ trích gia đình Beckham trên mạng xã hội. Cô lên án những tài khoản mạng chỉ trích Nicola vô cớ, cho rằng vợ chồng Nicola - Brooklyn là những người dũng cảm, vì đã dám dứt khoát "tách ra khỏi một gia đình độc hại".

Ngoài ra, người này còn tố ngược vợ chồng Beckham xấu tính, đứng sau thao túng truyền thông bôi nhọ con dâu.

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Dua Lipa tiệc tùng trên du thuyền

Chủ nhân hit "Houdini" khiến người hâm mộ thích thú khi khoe loạt ảnh bikini nóng bỏng trong kỳ nghỉ tại Ibiza cùng nhóm bạn thân.

28:1689 hôm qua

Quỳnh Kool thay đổi

Quỳnh Kool được quan tâm khi tái xuất màn ảnh nhỏ với "Gió ngang khoảng trời xanh". Tuy nhiên, diễn xuất của cô vấp tranh luận.

35:2096 hôm qua

Lưu Gia Linh đăng ảnh bên Châu Nhuận Phát

Lưu Gia Linh đăng tải loạt ảnh vợ chồng cô hội ngộ những gương mặt huyền thoại của điện ảnh Hong Kong như Châu Nhuận Phát, đạo diễn Đỗ Kỳ Phong...

36:2140 hôm qua

Tống Khang

brooklyn Beckham David Beckham Brooklyn Beckham david beckham nicola peltz victoria

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Bao Anh het mo nhat hinh anh

Bảo Anh hết mờ nhạt

3 giờ trước 06:00 17/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Với phần trình diễn solo trong tập mới nhất của Em xinh "say hi", Bảo Anh như tìm lại chính mình. Cô chinh phục khán giả bằng tiết mục lôi cuốn, thần thái tự tin.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý