Brooklyn Beckham đau lòng vì vợ bị công kích

Nicola Peltz đang bị công kích, vì không mời bất kỳ thành viên đằng nội nào hay bạn bè của chồng tới dự lễ làm mới lời thề cưới.

Theo Mirror, Brooklyn Beckham gây chú ý khi bênh vực vợ giữa những sóng gió rạn nứt tình cảm gia đình. Anh cho rằng Nicola Peltz đang "bị chỉ trích một cách bất công" sau khi gia đình bên nội không được mời đến lễ gia hạn lời thề hôn nhân của cả hai.

Một nguồn tin thân cận cho biết: “Thật phân biệt giới tính khi mọi lời đổ lỗi đều trút lên đầu Nicola. Ai cũng quên rằng Brooklyn là một người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có thể tự đưa ra quyết định. Nicola sẽ luôn tôn trọng mọi lựa chọn của anh. Điều khiến Brooklyn đau lòng là việc vợ mình bị vẽ nên như một kẻ độc ác, tâm cơ”.

Cặp đôi tổ chức lễ làm mới lời thề cưới mà không mời bất kỳ thành viên nào trong đằng nội hay bạn bè của chú rể. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Nicola nhận hàng loạt chỉ trích sau khi bị cáo buộc cô lập chồng với gia đình bên nội. Trong "lễ cưới lại" diễn ra hồi đầu tháng, việc hai vợ chồng chỉ mời đằng ngoại tới tham dự mà không có bất kỳ thành viên đằng nội nào càng khiến tranh cãi bùng lên dữ dội.

Brooklyn đến nay vẫn chưa chính thức lên tiếng về mâu thuẫn. Nhưng mới đây, con trai cả của David Beckham gây xôn xao với động thái nhấn “like” một bình luận trên Instagram với nội dung bênh vực Nicola.

Trước làn sóng công kích nhắm vào Nicola - Brooklyn, một người bạn thân của cô dâu thẳng thắn lên tiếng chỉ trích gia đình Beckham trên mạng xã hội. Cô lên án những tài khoản mạng chỉ trích Nicola vô cớ, cho rằng vợ chồng Nicola - Brooklyn là những người dũng cảm, vì đã dám dứt khoát "tách ra khỏi một gia đình độc hại".

Ngoài ra, người này còn tố ngược vợ chồng Beckham xấu tính, đứng sau thao túng truyền thông bôi nhọ con dâu.