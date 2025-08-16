Dua Lipa tiệc tùng trên du thuyền

Chủ nhân hit "Houdini" khiến người hâm mộ thích thú khi khoe loạt ảnh bikini nóng bỏng trong kỳ nghỉ tại Ibiza cùng nhóm bạn thân.

Theo Daily Mail, trên trang cá nhân với 88 triệu người theo dõi, Dua Lipa gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc nghỉ dưỡng tại Ibiza, Tây Ban Nha.

Trong ảnh, nữ ca sĩ tạo dáng trên du thuyền sang trọng, khoe vóc dáng săn chắc cùng làn da rám nắng khỏe khoắn. Dua Lipa trở thành tâm điểm ánh nhìn với bộ bikini màu đỏ rượu vang và xanh dương táo bạo, phối phụ kiện dây chuyền và lắc tay vàng sang chảnh. Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ diện áo ba lỗ, kết hợp với váy trắng xuyên thấu táo bạo.

Mỹ nhân sinh năm 1995 còn chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc cùng nhóm bạn tiệc tùng linh đình, nhảy múa, xem phim hay ngắm hoàng hôn... Cả nhóm tỏ ra vui vẻ, tận hưởng kỳ nghỉ với nhiều hoạt động ngoài trời thú vị.

“Cho đến giờ, mọi thứ đều thật tuyệt. Nắng vàng, biển xanh và những người bạn tuyệt vời nhất, cùng nhảy múa đến sáng. Những bữa tối tưởng chừng bất tận, những điệu nhảy Flamenco, những cái ôm thật chặt và cả một trận mưa sao băng nữa. Cảm thấy vô cùng may mắn và được yêu thương", chủ nhân hit Houdini chú thích.

Dua Lipa khoe vóc dáng quyến rũ trước thềm sinh nhật tuổi 30. Ảnh: IGNV.

Trước đó, hôm 13/8, Dua Lipa cũng gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tái hiện tấm hình thời thơ ấu bên em gái Rina. Cả hai ngồi tựa vào nhau và mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Dua Lipa diện váy len Jacquemus ôm sát cơ thể, điểm xuyết những đường cắt xẻ táo bạo. Thiết kế sang trọng với phần đan len tinh xảo, gắn sequin trắng lấp lánh.

Người đẹp cũng chia sẻ bức ảnh chụp chung với hôn phu Callum. Anh xuất hiện lịch lãm trong sơ mi xanh trắng và quần be. Cặp đôi công khai có những cử chỉ thân mật, tình tứ với đối phương. Cả hai đã đính hôn từ hồi tháng 6.

Dua Lipa bên hôn phu.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, nữ ca sĩ từng bày tỏ lo lắng việc có con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát. “Tôi muốn có con một ngày nào đó, nhưng luôn băn khoăn rằng khi nào mới là thời điểm thích hợp. Nó sẽ ảnh hưởng thế nào tới công việc, hay nếu tôi đi tour thì sẽ ra sao và tôi phải nghỉ bao lâu? Tôi nghĩ đây là điều sẽ đến khi có con. Tôi yêu trẻ con, nhưng nuôi dạy một đứa trẻ cần nhiều hơn là chỉ có yêu chúng", Dua Lipa nói.