Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vợ chồng Beckham bị chỉ trích xấu tính

  • Thứ sáu, 15/8/2025 17:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giữa thời điểm vợ chồng Brooklyn hứng chịu nhiều điều tiếng, bạn thân của Nicola lên tiếng tố ngược phía gia đình Beckham xấu tính, độc hại.

Theo Page Six, Rebecca Faria - bạn thân của Nicola Peltz - vừa gây xôn xao khi lên tiếng chỉ trích gia đình Beckham trên mạng xã hội. Cô lên án những tài khoản mạng công kích Nicola vô cớ, cho rằng vợ chồng Nicola - Brooklyn là những người dũng cảm, vì đã dám dứt khoát tách ra khỏi một gia đình độc hại.

“Thật nực cười khi thấy những người đã mất nhiều năm để thoát khỏi ràng buộc gia đình độc hại, nay lại đến đây phán xét người đã thực sự dũng cảm rời bỏ nó”, Rebecca mỉa mai.

Cô tố ngược vợ chồng Beckham là những người xấu tính, đứng sau thao túng truyền thông bôi nhọ con dâu. "Bao lâu nay mọi người cứ nịnh bợ nhà Becks, trong khi Nicola là người đầu tiên dám đứng lên vì giá trị của mình. Thậm chí cô ấy còn không thèm quan tâm đến danh tiếng hay tiền bạc của họ. Khi nhà Becks không thể kiểm soát mọi thứ, họ mất bình tĩnh và bắt đầu tung tin giả để khiến con dâu xấu đi trong mắt công chúng", cô viết.

David beckham anh 1

Vợ chồng Brooklyn - Nicola hứng chịu nhiều chỉ trích khoảng thời gian gần đây. Ảnh: IGNV.

Rebecca Faria đồng thời phủ nhận việc Nicola là người "ép" chồng không được mời gia đình đằng nội tới dự lễ làm mới lời thề hôn nhân diễn ra gần đây. “Cô ấy không ép ai cả. Brooklyn là người trưởng thành, hoàn toàn ý thức được cuộc sống mình muốn và anh ấy đang sống đúng như vậy", cô nhấn mạnh.

Hiện tại, vợ chồng Beckham chưa có động thái lên tiếng phản hồi những lời tố này. Rạn nứt tình cảm trong gia đình cựu danh thủ Anh xuất hiện ngay từ tiệc cưới của Brooklyn - Nicola. Thời điểm đó, cô dâu được cho là đã làm phật lòng mẹ chồng vì không chịu mặc váy cưới do bà thiết kế. Trong khi Victoria lại bị cho là đã cố tình "giật spotlight" của con dâu, khiến cô ấm ức và bật khóc trước mặt nhiều người.

Tới đầu năm nay, những mâu thuẫn bùng nổ khi vợ chồng Brooklyn - Nicola né tránh các sự kiện hay dịp gặp mặt gia đình. Cặp đôi cũng phớt lờ cha mẹ trên mạng xã hội, thậm chí không tới dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham. Trong lễ làm mới lời thề cưới diễn ra đầu tháng 8, cả hai cũng không mời bất kỳ ai thuộc đằng nội tới tham dự. Những động thái này khiến cặp đôi bị chỉ trích là "bất hiếu".

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Con gái Chung Lệ Đề nhập viện

Chung Lệ Đề cho biết con gái phải phẫu thuật gấp vì chấn thương trong lúc chơi thể thao, dẫn đến rách dây chằng chéo.

7 giờ trước

Ngọc Hân khoe bụng bầu 8 tháng

Ngọc Hân cho biết hành trình 15 năm kể từ khi đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010 đong đầy kỷ niệm.

7 giờ trước

Vợ chồng Trọng Lân đón con trai đầu lòng

Vợ chồng diễn viên vừa đón con đầu lòng. Anh tiết lộ nhóc tì là một bé trai, nặng 3,6 kg.

8 giờ trước

Hoàng Nhi

David beckham David Beckham nicola peltz brooklyn độc hại

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Dong thai cua Den Vau hinh anh

Động thái của Đen Vâu

24 phút trước 18:05 15/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Giữa lúc hình ảnh bên Hoàng Thùy Linh gây chú ý, Đen Vâu vẫn giữ động thái im lặng. Song anh vừa công bố trích doanh thu từ MV "Nấu ăn cho em" để ủng hộ người nghèo.

Phuc Du dap tra hinh anh

Phúc Du đáp trả

3 giờ trước 15:57 15/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Khi có khán giả chê bai việc các rapper tham gia Anh trai “say hi”, Phúc Du bức xúc lên tiếng. Theo anh, điều quan trọng của một nghệ sĩ là cống hiến sản phẩm cho khán giả.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý