Vợ chồng Beckham bị chỉ trích xấu tính

Giữa thời điểm vợ chồng Brooklyn hứng chịu nhiều điều tiếng, bạn thân của Nicola lên tiếng tố ngược phía gia đình Beckham xấu tính, độc hại.

Theo Page Six, Rebecca Faria - bạn thân của Nicola Peltz - vừa gây xôn xao khi lên tiếng chỉ trích gia đình Beckham trên mạng xã hội. Cô lên án những tài khoản mạng công kích Nicola vô cớ, cho rằng vợ chồng Nicola - Brooklyn là những người dũng cảm, vì đã dám dứt khoát tách ra khỏi một gia đình độc hại.

“Thật nực cười khi thấy những người đã mất nhiều năm để thoát khỏi ràng buộc gia đình độc hại, nay lại đến đây phán xét người đã thực sự dũng cảm rời bỏ nó”, Rebecca mỉa mai.

Cô tố ngược vợ chồng Beckham là những người xấu tính, đứng sau thao túng truyền thông bôi nhọ con dâu. "Bao lâu nay mọi người cứ nịnh bợ nhà Becks, trong khi Nicola là người đầu tiên dám đứng lên vì giá trị của mình. Thậm chí cô ấy còn không thèm quan tâm đến danh tiếng hay tiền bạc của họ. Khi nhà Becks không thể kiểm soát mọi thứ, họ mất bình tĩnh và bắt đầu tung tin giả để khiến con dâu xấu đi trong mắt công chúng", cô viết.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola hứng chịu nhiều chỉ trích khoảng thời gian gần đây. Ảnh: IGNV.

Rebecca Faria đồng thời phủ nhận việc Nicola là người "ép" chồng không được mời gia đình đằng nội tới dự lễ làm mới lời thề hôn nhân diễn ra gần đây. “Cô ấy không ép ai cả. Brooklyn là người trưởng thành, hoàn toàn ý thức được cuộc sống mình muốn và anh ấy đang sống đúng như vậy", cô nhấn mạnh.

Hiện tại, vợ chồng Beckham chưa có động thái lên tiếng phản hồi những lời tố này. Rạn nứt tình cảm trong gia đình cựu danh thủ Anh xuất hiện ngay từ tiệc cưới của Brooklyn - Nicola. Thời điểm đó, cô dâu được cho là đã làm phật lòng mẹ chồng vì không chịu mặc váy cưới do bà thiết kế. Trong khi Victoria lại bị cho là đã cố tình "giật spotlight" của con dâu, khiến cô ấm ức và bật khóc trước mặt nhiều người.

Tới đầu năm nay, những mâu thuẫn bùng nổ khi vợ chồng Brooklyn - Nicola né tránh các sự kiện hay dịp gặp mặt gia đình. Cặp đôi cũng phớt lờ cha mẹ trên mạng xã hội, thậm chí không tới dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham. Trong lễ làm mới lời thề cưới diễn ra đầu tháng 8, cả hai cũng không mời bất kỳ ai thuộc đằng nội tới tham dự. Những động thái này khiến cặp đôi bị chỉ trích là "bất hiếu".