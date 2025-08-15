Ngọc Hân khoe bụng bầu 8 tháng

Ngọc Hân cho biết hành trình 15 năm kể từ khi đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010 đong đầy kỷ niệm.

Mới đây, Ngọc Hân gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh dạo chơi trên phố Hà Nội. Hoa hậu Việt Nam 2010 xuất hiện trong trang phục ôm sát, khoe bụng bầu vượt mặt. Người đẹp diện váy bodycon màu xám, khoác áo choàng lông màu kem. Ngọc Hân hoàn thiện outfit với kính râm bản to và túi xách Dior, cùng đôi boots cao gót đen cá tính.

Cô tâm sự cảm thấy hạnh phúc với hành trình 15 năm kể từ khi đăng quang: "Giờ này của 15 năm trước, Hân đang hồi hộp chuẩn bị bước vào vòng thi ứng xử, rồi bất ngờ khi đón nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhìn lại một chặng đường không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, cảm thấy vui vì mình đã có một thanh xuân rực rỡ".

Người đẹp gốc Hà Nội chia sẻ thêm: "Ngày này của 15 năm sau, Hân lại chuẩn bị đón nhận một danh hiệu cũng thật đặc biệt: 'Làm mẹ'. Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ thú vị, đẹp đẽ. Hân biết ơn vì đã có một tuổi trẻ thật rực rỡ, và giờ đây lại háo hức chờ đợi những niềm vui mới ở chặng đường phía trước".

Những chia sẻ của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc mừng Ngọc Hân, mong cô có một thai kỳ khỏe mạnh.

Ngọc Hân khoe bụng bầu vượt mặt. Ảnh: FBNV.

Trước đó, trên trang cá nhân, Ngọc Hân cũng thường xuyên khoe ảnh đi nghỉ dưỡng, du lịch hay làm công việc thiện nguyện. Dù bụng bầu lớn, Hoa hậu Việt Nam 2010 vẫn thích chu du đó đây.

Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Cô xây dựng hình ảnh chỉn chu, không scandal. Mỹ nhân Hà thành hiện vừa phát triển công việc thiết kế, vừa kinh doanh.

Ngọc Hân tổ chức lễ cưới với Phú Đạt vào tháng 12/2022. Chồng Ngọc Hân kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Cả hai gắn bó hơn một thập kỷ trước khi chính thức về chung một nhà.