Ngôn Thừa Húc bật khóc trước mộ Từ Hy Viên

Diễn viên Ngôn Thừa Húc xúc động khi đến viếng mộ Từ Hy Viên hôm 13/8. Cả hai trước đó từng đóng chung trong phim "Vườn sao băng".

Theo Sinchew, hôm 13/8, Ngôn Thừa Húc lái xe đến gặp vợ chồng Giả Vĩnh Tiệp và Vương Triệu Kiệt tại Kim Bảo Sơn. Cả nhóm sau đó cùng nhau lên núi thăm mộ Từ Hy Viên.

Trong một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Giả Vĩnh Tiệp giới thiệu chồng mình với Ngôn Thừa Húc. Hai người bắt tay, trò chuyện rồi đi tới trước mộ Từ Hy Viên. Ngôn Thừa Húc khom người, cúi đầu và im lặng hồi lâu trước mộ phần nữ diễn viên quá cố. Anh không giấu nổi xúc động và rơi nước mắt. Chứng kiến cảnh đó, Giả Vĩnh Tiệp đặt tay lên vai anh an ủi.

Cả nhóm đứng thăm mộ Từ Hy Viên khoảng 15 phút trước khi rời đi. Ngôn Thừa Húc sau đó bị bắt gặp một mình đi ăn chay. Tại nhà hàng, nam diễn viên vừa ăn vừa khóc, không thể kìm nén cảm xúc.

Ngôn Thừa Húc xúc động khi tới thăm mộ Từ Hy Viên. Ảnh: Yiping News Network.

Trước đó, Ngôn Thừa Húc từng đóng chung với Từ Hy Viên trong Vườn sao băng. Nhờ bộ phim này, cả hai nổi tiếng khắp châu Á. Song thời điểm đó, bộ đôi chưa thân thiết, hầu như không liên lạc sau khi phim kết thúc. Sau này, khi tham gia chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai ở Trung Quốc, nhà sản xuất phát đoạn video Từ Hy Viên gửi lời cổ vũ từ xa, Ngôn Thừa Húc khi đó xúc động bật khóc ngay trên sân khấu.

Trong đoạn clip được phát, Từ Hy Viên nhắn nhủ bạn diễn cũ: "Hồi đóng phim, chúng ta hay trêu chọc, làm khó nhau. Lúc đó em thấy anh thật sự là một ‘đứa trẻ láu cá khó đoán’. Giờ anh lại trở thành một người anh lớn, cởi mở và cuốn hút hơn. Anh là nam chính đầu tiên trong đời em".

Ngôn Thừa Húc sinh năm 1977, từng là một trong những nam thần màn ảnh của Đài Loan, Trung Quốc đầu thập niên 2000. Những năm gần đây, tài tử gần như rút lui khỏi ánh sáng sân khấu và sống kín tiếng.