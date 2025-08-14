Bảo Thy chăm khoe dáng với bikini màu nổi

Bảo Thy mới đây thu hút sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trong kỳ nghỉ. Nữ ca sĩ xuất hiện với outfit mát mẻ ngày hè. Cô diện áo bikini màu đỏ rực tạo cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, phối với chân váy jeans ngắn trẻ trung. Trang phục giúp Bảo Thy khoe làn da căng bóng cùng những đường cong quyến rũ.

Giọng ca Công chúa bong bóng để tóc xõa bồng bềnh, cài bông hoa trắng trên vành tai làm tăng sự nữ tính. Người đẹp tận hưởng kỳ nghỉ và ghi lại những khoảnh khắc tạo dáng trên một thảm cỏ ven hồ. Bài đăng của Bảo Thy nhanh chóng được chú ý, kéo theo nhiều bàn luận. Dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc của nữ ca sĩ ở tuổi 37. Nhiều bình luận khen ngợi cô trẻ trung, giữ gìn vóc dáng tốt.

Trước đó ít ngày, Bảo Thy cũng gây xôn xao khi đăng tải bức ảnh chụp từ sau lưng, khi tạo dáng cạnh hồ bơi của một resort tại Đà Nẵng. “Nước trong xanh sao bằng Thy trong ảnh”, cô chú thích dí dỏm dưới bài đăng. Trong hình, Bảo Thy trẻ trung như gái đôi mươi khi diện bộ đồ bơi đen, khoe vóc dáng săn chắc. Cô cũng khoe những khoảnh khắc cùng chồng và con nhỏ đi bơi, hay có những hoạt động giải trí trên biển như lướt cano…

Bảo Thy khoảng thời gian gần đây chăm chỉ khoe body trên mạng xã hội. Cô là một trong các mỹ nhân tích cực lăng xê mốt bikini rực rỡ chào hè, với đa dạng cách phối đồ vừa khỏe khoắn, năng động mà vẫn quyến rũ.

Nữ ca sĩ cũng chịu khó thay đổi phong cách với những bộ đồ bơi liền mảnh. Người đẹp biết cách tạo điểm nhấn với loạt phụ kiện đa dạng, từ kính mắt, túi xách cho tới lắc tay… Bảo Thy chia sẻ duy trì được vóc dáng hiện tại nhờ chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm khắc. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động thể thao, chơi một số bộ môn như pickleball…

Sau khoảng 6 năm kết hôn, Bảo Thy hiện có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Phan Lĩnh. Cặp đôi có với nhau một quý tử, biệt danh Victor. Cô chia sẻ từ ngày có bé Victor, tổ ấm của hai vợ chồng luôn rộn ràng tiếng cười. Gia đình ca sĩ thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng với nhau. Bảo Thy tiết lộ chồng thích cầm máy ảnh, là người đứng sau những khoảnh khắc "sống ảo" của vợ.

Bảo Thy sinh năm 1988, là quán quân Miss Teen mùa đầu tiên năm 2006. Sau đó, cô được nhiều người biết đến và bắt đầu hoạt động ca hát. Loạt bài hát được coi là bất hủ, nổi bật trong giai đoạn những năm 2000 của Bảo Thy phải kể đến Ngốc nghếch, Em yêu anh nhiều lắm, Công chúa bong bóng… Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy ít xuất hiện hơn kể từ khi cưới chồng, sinh con. Từng vướng tin đồn giải nghệ, song cô sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

