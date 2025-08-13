Show về chiến sĩ công an cảnh báo

Chương trình Chiến sĩ quả cảm lên tiếng cảnh báo về việc fanpage bị giả mạo. Hiện tại, chương trình đã lên sóng được 3 tập.

Ngày 13/8, thông qua fanpage chính thức, nhà sản xuất show Chiến sĩ quả cảm cảnh báo khán giả về việc fanpage chương trình bị giả mạo. Đơn vị này cho biết thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện một tài khoản mạo danh chương trình, thậm chí có cả "tick xanh".

"Hiện xuất hiện một fanpage giả mạo có tick xanh mang tên chương trình. Ban tổ chức đang phối hợp cùng các đối tác và Bộ Công an để xử lý vụ việc. Mọi thông tin, giao dịch hay liên hệ qua fanpage giả mạo này đều không được phép và ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro nào phát sinh", đơn vị này thông báo.

BTC Chiến sĩ quả cảm sau đó khuyến cáo mọi người không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ tài khoản nào không chính thức, đồng thời kêu gọi khán giả cùng báo cáo các trang giả mạo.

Chiến sĩ quả cảm đã phát sóng được 3 tập.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về các chiến sĩ công an. Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị và Zeit Media tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025).

Chương trình cho thấy mức độ đầu tư lớn khi ghi hình ở nhiều địa điểm và format khá mới lạ: từ tình huống xe cứu hỏa bất ngờ xuất hiện đến bài kiểm tra đám cháy giả định... Ngoài dàn cast là 12 nam nghệ sĩ, Chiến sĩ quả cảm còn có sự xuất hiện của các chiến sĩ thuộc đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM; giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy...

Chiến sĩ quả cảm hiện đã phát sóng 3 tập. Sau khi tập 3 lên sóng, Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP.HCM, nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội. Clip ghi lại cảnh Trung tá Lê Tấn Châu chỉ huy dàn cast là 12 nghệ sĩ thực hiện nhiệm vụ ở tình huống thực chiến cứu người khỏi vụ cháy nhà ống, được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng.

Ngoài ra, tập 3 cũng gây chú ý với nhiều khoảnh khắc cảm xúc như khi Lê Dương Bảo Lâm bật khóc, ôm chầm chỉ huy sau khi giải cứu thành công 2 nạn nhân; hay Neko Lê vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ khó khăn dù từng muốn bỏ chạy vì hoảng loạn...