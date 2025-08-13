Cựu thành viên T-ara được giảm án tù

Tòa phúc thẩm tuyên giảm hình phạt của Areum xuống còn 4 tháng tù giam, được hưởng án treo trong vòng 1 năm.

Theo tờ Chosun, Lee Areum bị cáo buộc vay hàng chục triệu won từ người hâm mộ và người quen nhưng không trả. Sáng 13/8, tòa hình sự phúc thẩm số 5-1 của Tòa án quận Suwon đã mở phiên tuyên án với Lee Areum và bạn trai Seo Dong Hoon. Cả hai đều bị kết án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và một số tội danh khác.

Kết quả, cựu thành viên T-ara bị tuyên 4 tháng tù giam, cho hưởng án treo 1 năm; bạn trai cô bị tuyên 1 năm 4 tháng tù giam.

Bản án này đã được giảm so với phiên sơ thẩm trước đó. Cụ thể ở phiên sơ thẩm, Lee Areum bị tuyên 6 tháng tù giam, hưởng án treo 2 năm, trong khi Seo Dong Hoon bị tuyên 1 năm 6 tháng tù giam.

Theo nguồn tin, Areum và bạn trai bị đưa ra xét xử vì cáo buộc vay khoảng 37 triệu won (gần 27.000 USD ) từ 3 người (bao gồm cả người hâm mộ lẫn người quen) nhưng không trả. Các nạn nhân đã nộp đơn tố cáo vào khoảng tháng 3 tới tháng 5 năm ngoái.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cô tiết lộ bản thân đang mang thai con của bạn trai Seo Dong Hoon. Kết quả điều tra xác định Seo Dong Hoon là kẻ chủ mưu, còn Areum là người giúp sức không tích cực nên cô bị truy tố không giam giữ.

Areum được hưởng án treo. Ảnh: Newsis.

Lee Areum gia nhập nhóm nhạc thần tượng T-ara vào tháng 7/2012, rồi rời nhóm vào năm 2013.

Tới năm 2019, nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Kim Yong Gul và có 2 con trai. Cuối năm 2024, Areum tuyên bố ly hôn, đồng thời tố cáo chồng cũ có hành vi bạo hành. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cảnh sát xác định Kim Yong Gul vô tội. Ngược lại, Areum và mẹ ruột bị cáo buộc lạm dụng trẻ em và bôi nhọ chồng cũ.

Hồi tháng 1/2025, Areum bị Tòa án quận Suwon kết án 2 năm quản chế vì tội lạm dụng, dụ dỗ, bắt cóc trẻ em và bôi nhọ.