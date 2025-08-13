G-Dragon bị điều tra?

Một nhạc sĩ cáo buộc YG Entertainment vi phạm luật bản quyền khi sao chép ca khúc của ông mà không được sự cho phép, sau đó phân phối trong một album của G-Dragon.

Theo trang Edaily, cảnh sát vừa tiến hành khám xét trụ sở YG Entertainment, liên quan đến một vụ vi phạm bản quyền có dính líu tới G-Dragon và Yang Hyun Suk.

Theo thông tin từ cảnh sát, các sĩ quan thuộc đồn cảnh sát Mapo đã nhận được đơn khiếu nại từ một nhạc sĩ ẩn danh vào tháng 11/2024, trong đó cáo buộc YG Entertainment vi phạm luật bản quyền khi sao chép ca khúc của ông mà không được sự cho phép rồi phân phối trong một album của G-Dragon.

Một bài báo sau đó của TV Report cho biết ca khúc mang tên G-DRAGON do nhạc sĩ này sáng tác đã bị YG Entertainment và G-Dragon lấy, sau đó sửa thành My Age is 13 và được đưa vào album live Shine a Light của trưởng nhóm BIGBANG.

Ngôi sao Kpop G-Dragon. Ảnh: StarNews.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra kể từ đó và thực hiện 2 cuộc khám xét, trong đó ít nhất một lần là tại trụ sở YG Entertainment. "Chúng tôi chưa thể tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác về quá trình điều tra", đại diện cảnh sát cho hay.

Hiện tại, phía G-Dragon và công ty YG cũng chưa lên tiếng về vụ việc.

G-Dragon gần đây đang bận bịu với tour lưu diễn Übermensch, đánh dấu sự trở lại sân khấu của anh sau thời gian dài vắng bóng. Album mới Übermensch phát hành hồi tháng 2 cũng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc.

Bắt đầu từ cuối tháng 3/2025, tour diễn dự kiến kéo dài đến tháng 9, với tổng cộng 30 đêm diễn trải dài tại châu Á, châu Úc, Bắc Mỹ và châu Âu. Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, G-Dragon phải di chuyển liên tục qua hàng chục thành phố lớn như Tokyo, Jakarta, Sydney, Los Angeles, Paris… với mật độ 1-2 buổi diễn mỗi tuần.