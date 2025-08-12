Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hoa hậu Philippines bị bắt cóc, giấu thi thể dưới biển

  • Thứ ba, 12/8/2025 14:57 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Thi thể hoa hậu Arradaza được ngư dân địa phương tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị bịt mặt, trói chân tay... Trước đó, cô bị ba người đàn ông lạ mặt bắt cóc hôm 31/7.

Theo tờ Daily Mail, thi thể của Acquene Arradaza - Miss Matag-ob - được một nhóm ngư dân địa phương phát hiện khi đang trôi dạt ngoài khơi, gần ngôi làng ven biển Barangay 99 Diit. Vụ việc xảy ra từ hôm 4/8, song tới nay thông tin mới được công khai. Đại diện cảnh sát cho biết người đẹp đã bị sát hại rồi giấu xác dưới biển.

Thi thể Arradaza đã phân hủy nặng, được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, tay chân bị trói, một ổ khóa xe đạp quấn quanh cổ. Gương mặt cô bị che bằng vải đen rồi quấn thêm băng keo, cơ thể bị buộc vào hai bao tải chứa vật nặng.

Đáng chú ý, gia đình Arradaza cũng chỉ báo cáo vụ việc cô mất tích vào hôm 4/8 - cùng ngày thi thể Arradaza được tìm thấy. Giới chức cho rằng nếu người thân trình báo sớm hơn, người đẹp có thể đã được cứu.

Arradaza anh 1

Arradaza qua đời ở tuổi 35. Ảnh: ViralPres.

Theo điều tra, Arradaza đã bị 3 người đàn ông có vũ trang bắt cóc khi đang mua sắm ở thành phố Ormoc, Philippines vào hôm 31/7. Cảnh sát cho biết đây là một “cuộc tấn công có chủ ý và được lên kế hoạch trước”.

Camera giám sát ghi lại cảnh một chiếc Toyota Wigo màu đen, biển số 1799, dừng sát lề đường, trước khi 3 người đàn ông lao ra và cưỡng ép đưa cô lên xe.

Nhóm này nhanh chóng bỏ trốn theo hướng Kananga, Leyte. Sau đó, chiếc xe bị phát hiện di chuyển về Tacloban City, theo tờ The Manila Times.

5 ngày sau, ngư dân phát hiện thi thể cô trôi trên biển trong tình trạng đã phân hủy. “Thi thể đã trương sình, không mặc quần áo. Cổ, tay và chân đều bị trói, mặt bị che bằng vải đen rồi quấn băng keo”, Trung tá Shenna Layog - quyền trưởng đồn Cảnh sát Tacloban City số 2 - cho hay.

Gia đình xác nhận danh tính nạn nhân nhờ hình xăm trên lưng. Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra, truy bắt các nghi phạm.

Acquene Arradaza sinh năm 1990, đăng quang Hoa hậu Matag-ob năm 2012. Trước đó, em trai cô - Eros Arradaza - cũng từng bị bắn chết trong một vụ đấu súng với cảnh sát, trong đợt truy quét ma túy tại địa phương vào năm ngoái. Mẹ cô, bà Vilma Arradaza, hiện kêu gọi giới chức Philippines giúp đỡ điều tra vụ án con gái bị bắt cóc, sát hại.

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Sức hút không giống ai của 'Wednesday'

Giữa thời điểm loạt series tuổi teen bám theo mô típ học đường nổi loạn hay hài hước, "Wednesday" là một làn gió mới.

27:1632 hôm qua

Vợ Brooklyn Beckham khoe ảnh bán nude

Vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz vừa chia sẻ loạt ảnh trong lễ làm mới lời thề cưới. Nicola gây xôn xao với bức ảnh bán nude khi tạo dáng bên cạnh mẹ ruột.

3 giờ trước

Động thái của siêu mẫu Hề Mộng Dao giữa tin chồng ngoại tình

Siêu mẫu Victoria's Secret gây xôn xao khi cùng chồng tới xem concert của Tạ Đình Phong. Cặp đôi công khai thể hiện tình cảm, gián tiếp bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt.

20 giờ trước

Ô Nha

Arradaza Hoa hậu hoa hậu tử thi phân hủy giấu xác án mạng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý