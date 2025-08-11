Sức hút không giống ai của 'Wednesday'

Giữa thời điểm loạt series tuổi teen bám theo mô típ học đường nổi loạn hay hài hước, "Wednesday" là một làn gió mới.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Chỉ vừa lên sóng, Wednesday đã lập tức trở thành cái tên được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn, hội nhóm về phim. Mùa 2 của series leo thẳng lên vị trí top 1 Netflix toàn cầu tại nhiều quốc gia, sau chưa đầy 24 giờ ra mắt.

Nếu như thành công của mùa đầu tiên từng bị nghi ngờ là hiện tượng tức thời, thì mùa phim mới đã chứng minh sức hút khó chối bỏ của “chị Tư”.

Lý do “Wednesday” trở thành hiện tượng

Có nhiều lý do giúp Wednesday gây sốt, kể từ thời điểm lần đầu tiên xuất hiện qua trang truyện của họa sĩ Charles Addams, cuối những thập niên 1930. The Addams Family với hệ thống gia đình quái dị đã chiếm trọn trái tim của khán giả một thời. Từng thành viên hiện lên độc đáo với những sở thích, suy nghĩ và hành động đen tối, rùng rợn, thậm chí là cả chất “chống đối xã hội”.

Suốt gần 9 thập kỷ qua, gia đình Addams đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho vô số tựa phim, chương trình truyền hình cho tới nhạc kịch, hội họa… Vậy nên chẳng ngạc nhiên khi một trong các thành viên đặc biệt của gia đình này, Wednesday, lại được đón nhận nồng nhiệt tới vậy.

Trong series của Tim Burtons, bậc thầy của những thước phim quái dị, chất “điên” và “dị” của Wednesday hiện lên đặc sệt hơn khi nào hết. Theo phong cách Gothic, mỗi tác phẩm dưới bàn tay ông vẫn luôn khoác lên mình chiếc áo huyền ảo, ma mị cực kỳ đặc trưng. Nó ngồn ngộn đến mức dễ khiến người mới tiếp cận thấy “ngợp”, còn những ai quen rồi lại trở nên đắm say.

Dòng phim giả tưởng đen tối đã chứng minh là phương tiện hiệu quả, mà Tim Burtons cùng cộng sự dùng để thể hiện quá trình trưởng thành đầy khó khăn của những cô cậu thiếu niên. Sự hào hứng của người xem dễ dàng bị khơi dậy trước hệ thống nhân vật, sự kiện kỳ lạ trong học viện Nevermore, nơi không gian u ám, rùng rợn cùng đám bạn học xấu tính mang siêu năng lực, hay những trận chiến thiện - ác đều được tái hiện theo cách dị hợm mà lôi cuốn.

Wednesday trở lại với mùa 2 gồm 8 tập.

Giữa thời điểm hàng loạt series dành cho tuổi teen bám theo mô típ học đường nổi loạn hoặc hài hước, Wednesday thổi vào thị trường một làn gió lạ. Nó vừa đủ tăm tối để tự mình trở nên khác biệt, vừa đủ thú vị, hấp dẫn để dễ bề tiếp cận, không quá xa lạ với khán giả đại chúng.

Wednesday thành công nhờ khả năng hòa trộn thể loại một cách hài hòa, vừa là câu chuyện điều tra tội phạm, vừa có yếu tố kinh dị, lại thêm mảng hài đen pha chút lãng mạn tuổi học trò... Công thức này cho phép phim thu hút nhóm khán giả rất rộng, từ người yêu phim kinh dị, trinh thám, học đường, cho tới tệp người xem đơn thuần chỉ đang tìm kiếm một nội dung giải trí độc đáo, mang màu sắc mới.

Mùa 2 với nhiều thay đổi

Câu chuyện mùa 2 tiếp tục theo chân nữ chính Wednesday (Jenna Ortega), “kẻ bị ruồng bỏ trong số những người bị ruồng bỏ”. Kết thúc kỳ nghỉ hè, cô nàng trở lại học viện Nevermore. Chỉ là mọi thứ giờ đây đã có nhiều sự đổi khác. Ngôi trường nay đã có thầy hiệu trưởng mới. Trong khi bản thân Wednesday bỗng dưng nổi tiếng sau “chiến công” từ mùa trước, trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí có hẳn một hội nữ sinh hâm mộ.

Wednesday cũng không còn một mình vì cậu em trai nghịch ngợm Pugsley đã nhập học chung. Trong khi, mẹ của Wednesday, bà Morticia, dưới lời mời của hiệu trưởng đã đảm nhận vai trò Chủ tịch ủy ban gây quỹ của trường.

Trục trặc xảy ra khi năng lực ngoại cảm của Wednesday trở nên khó kiểm soát. Điều này càng trở nên đáng ngại hơn khi cô nàng thấy được điềm báo về cái chết của người bạn thân Enid Sinclair.

Cùng lúc, những án mạng kinh hoàng xảy ra trong khu vực, có liên quan tới một kẻ điều khiển quạ. Wednesday biết gã đang nhắm vào mình, và cô phải tìm cách ngăn chặn chuyện xấu xảy ra bằng mọi giá.

4 tập đầu tiên của mùa 2 Wednesday lên sóng hôm 6/8.

Trở lại với mùa 2, câu chuyện về Wednesday càng trở nên đen tối với những vụ giết người, cùng âm mưu bí ẩn phía sau với hàng loạt cú plot twist chồng chéo, đặc biệt khi nữ chính giờ đây đã trở thành tâm điểm chú ý của học sinh toàn trường, lại vừa phải chịu sự giám sát của mẹ sau khi bà biết được bí mật con gái đang quá sức trong việc làm chủ khả năng tiên tri.

Kịch bản mùa 2 cho thấy tham vọng lớn hơn. Thay vì một đường dây điều tra duy nhất, biên kịch đan xen nhiều tuyến truyện, từ bí mật về cựu học sinh Nevermore có khả năng điều khiển bầy quạ, cái chết bất thường của cựu cảnh sát trưởng Donovan Galpin - cha của Tyler, cho tới những góc khuất trong gia tộc Addams… Ngay cả tình bạn giữa Wednesday và Enid cũng trục trặc khi "chị Tư" một mặt không dám tiết lộ về điềm báo cái chết, mặt khác phải âm thầm bảo vệ bạn thân.

Nếu ở mùa trước, năng lực tâm linh là thứ vũ khí giúp Wednesday phá giải bí ẩn, thì nay chúng lại trở thành lời cảnh báo khiến cô cảm thấy bất an. Morticia nhắc nhở con gái về “những giọt nước mắt đen” - dấu hiệu bất ổn trong năng lực và là lời tiên tri về một hiểm họa sắp ập đến. Điều đó khiến Wednesday vừa phải chạy đua với thời gian để cứu bạn, vừa phải tự vượt qua khủng hoảng của chính mình khi niềm tin vào năng lực bắt đầu lung lay.

Tim Burton và đội ngũ biên kịch mở rộng thế giới của Wednesday bằng loạt nhân vật, sự kiện mới đầy màu sắc. Từ hiệu trưởng Dort với quá khứ phức tạp, bác sĩ tâm lý Fairburn bí ẩn cho tới Willow Hill - nơi ẩn giấu những thí nghiệm rùng rợn. Sự xuất hiện của hội nữ sinh "cuồng" Wednesday, đặc biệt là cô nàng có khả năng tàng hình Agnes, khiến chuyện phim trở nên hài hước hơn hẳn. Trong khi tuyến truyện về cô nàng tiên cá Bianca có khả năng thôi miên cũng được biên kịch đào sâu.

Jenna Ortega tỏa sáng trong vai Wednesday.

Màn thể hiện của Jenna Ortega vẫn là linh hồn của cả series. Bên cạnh sự lạnh lùng, dị biệt đã thể hiện trước đó, nhân vật mà Ortega hóa thân cho thấy thêm nhiều sắc thái cảm xúc, từ lo lắng, hoang mang và đôi khi cả sự mềm mỏng rất đời thường. Nhờ vậy, khán giả cảm nhận rõ hơn hành trình trưởng thành của nhân vật trong mùa mới.

Tuy nhiên, việc phải đảm bảo thời lượng truyền hình khiến kịch bản Wednesday mùa 2 có chút lan man, với nhiều tuyến truyện hơi rối rắm. Điều này khiến hành trình của Wednesday không ít lần bị đứt quãng, thậm chí có dấu hiệu "trật nhịp" - hạn chế tương tự từng xảy ra ở mùa phim trước.

Dẫu vậy, phần hình ảnh, âm nhạc phim lại được đánh giá khá cao. Bức tranh Nevermore vẫn đậm sắc thái huyền bí, với ánh sáng xanh xám và những khung hình gợi liên tưởng tới hội họa Gothic. Phần 1 của mùa 2 Wednesday chiếm được cảm tình của khán giả lẫn giới phê bình, với điểm số đánh giá tích cực đều trên 80% trên trang Rotten Tomatoes.