Rapper T-Hood bị bắn chết

Chủ nhân bản rap "READY 2 GO" bị bắn tại nhà riêng ở bang Georgia. Anh sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hôm 9/8 (giờ Mỹ), TMZ đưa tin rapper Tevin Hood (nghệ danh T-Hood) bị bắn tại nhà riêng và sau đó đã qua đời. Cảnh sát quận Gwinnett cho biết đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sau khi nhận được tin báo về một vụ tranh cãi dẫn đến nổ súng tại khu vực Snellville, bang Georgia.

Lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ cứu nạn nhân rồi đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, T-Hood không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Phía cảnh sát hiện tạm giữ một người liên quan để thẩm vấn, song vẫn chưa rõ động cơ gây án.

Bà Yulanda - mẹ của T-Hood - xác nhận việc con trai qua đời ở tuổi 33. Bà cũng phủ nhận chuyện có tiệc tùng diễn ra vào thời điểm vụ nổ súng như một số nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội.

T-Hood qua đời ở tuổi 33. Ảnh: IGNV.

Thông tin T-Hood qua đời khiến giới rap Mỹ xôn xao. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam rapper.

“Chúng tôi vừa nói chuyện điện thoại cả ngày mà giờ không thể tin được là cậu ấy đã ra đi. Yên nghỉ nhé, người anh em”, nhà sản xuất âm nhạc Deddotwill viết trên Instagram.

Bạn gái của T-Hood, Kelsie Frost, cũng vừa lên tiếng trước nhiều tin đồn ác ý xoay quanh cái chết của anh trên mạng xã hội. "Tôi muốn xin mọi người tôn trọng và cho tôi sự riêng tư. Nhưng tôi sẽ không im lặng vì bản thân luôn bảo vệ anh ấy. Tôi hoàn toàn không chấp nhận chuyện khủng khiếp này dưới bất kỳ hình thức nào", cô viết.

Kelsie nói thêm: "Tâm trí tôi rối bời. Đây là một cơn ác mộng thực sự, nhưng tôi phải nói ra. Tôi thậm chí không có thời gian để đau buồn hay tiễn biệt anh ấy một cách đúng nghĩa vì tôi đang phải tự bảo vệ mình, bị tấn công bởi những người tung ra tin đồn kỳ quặc".

Chỉ vài tuần trước khi qua đời, hôm 21/7, T-Hood đăng trên Instagram một video hài hước, trong đó anh hóa trang thành hồn ma trong nghĩa trang để quảng bá cho ca khúc Grave Diggerz. Bài đăng cuối cùng của nam rapper trên mạng xã hội là khoảng một tuần trước.

T-Hood là gương mặt quen thuộc của làng rap miền Nam nước Mỹ. Anh từng gây chú ý với những ca khúc như READY 2 GO, Big Booty hay Perculator...