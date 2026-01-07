Heidi Klum táo bạo ở tuổi 52

Theo Page Six, loạt ảnh chụp Heidi Klum cùng ông xã Tom Kaulitz khi nghỉ dưỡng tại St. Barts thu hút sự quan tâm. Nữ giám khảo America’s Got Talent xuất hiện táo bạo khi thả rông vòng một tắm biển.
Cặp đôi có những cử chỉ âu yếm, tình tứ trong suốt chuyến nghỉ dưỡng. Heidi Klum tỏ ra vui vẻ tận hưởng chuyến đi, liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Trên trang cá nhân với hơn 12 triệu lượt theo dõi, siêu mẫu cũng chia sẻ nhiều hình ảnh diện bikini, khoe vóc dáng gợi cảm.
Heidi Klum theo đuổi phong cách táo bạo. Ảnh: BACKGRID.
Lâu nay Heidi Klum vốn gắn với phong cách sexy táo bạo. Hồi đầu tuần này, Heidi Klum cũng gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ bức ảnh bán khỏa thân khi nằm thư giãn bên một hồ nước.
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People hồi tháng 7, Heidi Klum cho biết cô vẫn thích “sống gợi cảm” ở tuổi 52. “Với tôi, việc lớn tuổi không phải vấn đề. Tôi không bị ám ảnh bởi sự xấu hổ về tuổi tác hay hình thể. Ai cũng nên được làm điều mình muốn”, cô chia sẻ.
Siêu mẫu cũng cho rằng quan niệm phụ nữ ngoài 50 tuổi đã “hết thời” là một sai lầm. Cô nói: “Đừng trốn tránh tuổi 50. Vẻ đẹp luôn thay đổi, và tôi sẵn sàng đón nhận sự thay đổi đó. Nếu mọi thứ luôn giống nhau, cuộc sống sẽ rất nhàm chán”.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.