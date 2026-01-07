Heidi Klum táo bạo ở tuổi 52

Siêu mẫu 52 tuổi liên tục xuất hiện với những trang phục hở bạo. Mới đây, cô đi nghỉ cùng chồng tại St. Barts.

Theo Page Six, loạt ảnh chụp Heidi Klum cùng ông xã Tom Kaulitz khi nghỉ dưỡng tại St. Barts thu hút sự quan tâm. Nữ giám khảo America’s Got Talent xuất hiện táo bạo khi thả rông vòng một tắm biển.

Cặp đôi có những cử chỉ âu yếm, tình tứ trong suốt chuyến nghỉ dưỡng. Heidi Klum tỏ ra vui vẻ tận hưởng chuyến đi, liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Trên trang cá nhân với hơn 12 triệu lượt theo dõi, siêu mẫu cũng chia sẻ nhiều hình ảnh diện bikini, khoe vóc dáng gợi cảm.

Heidi Klum theo đuổi phong cách táo bạo. Ảnh: BACKGRID.

Lâu nay Heidi Klum vốn gắn với phong cách sexy táo bạo. Hồi đầu tuần này, Heidi Klum cũng gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ bức ảnh bán khỏa thân khi nằm thư giãn bên một hồ nước.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People hồi tháng 7, Heidi Klum cho biết cô vẫn thích “sống gợi cảm” ở tuổi 52. “Với tôi, việc lớn tuổi không phải vấn đề. Tôi không bị ám ảnh bởi sự xấu hổ về tuổi tác hay hình thể. Ai cũng nên được làm điều mình muốn”, cô chia sẻ.

Siêu mẫu cũng cho rằng quan niệm phụ nữ ngoài 50 tuổi đã “hết thời” là một sai lầm. Cô nói: “Đừng trốn tránh tuổi 50. Vẻ đẹp luôn thay đổi, và tôi sẵn sàng đón nhận sự thay đổi đó. Nếu mọi thứ luôn giống nhau, cuộc sống sẽ rất nhàm chán”.