Quách Ngọc Ngoan đang vội vàng?

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thiên đường máu đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu tiến sát mốc 70 tỷ đồng . Tác phẩm là cái tên thu hút quan tâm nhất những ngày qua, xoay quanh chủ đề nóng về nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến. Phim gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, trong đó có Quách Ngọc Ngoan .

Trong phim, tài tử sinh năm 1986 hóa thân Phú, một trong những tên cầm đầu nhóm lừa đảo trực tuyến. Song thực chất, Phú cũng chỉ là tay sai, “công cụ” cho ông trùm thực sự phía sau quản lý các nạn nhân. Công việc của Phú là giám sát họ thực hiện nhiệm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bất kỳ ai có ý định phản kháng hay có ý đồ bỏ trốn sẽ bị Phú cùng đồng bọn tra tấn, đánh đập dã man.

Quách Ngọc Ngoan có thể coi là nhân tố “gánh” phim. Thiên đường máu còn nhiều lỗ hổng, sạn kịch bản. Song sự xuất hiện của nam diễn viên sinh năm 1986 ít nhiều giúp tác phẩm trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn. Tài tử biết cách tái hiện tính cách, tâm lý nhân vật qua biểu cảm, đặc biệt là ánh mắt. Không cần gào thét hay làm lố, Quách Ngọc Ngoan vẫn khiến người xem ghê sợ, ớn lạnh trước ánh mắt lạnh lẽo của một kẻ cầm đầu.

Ngoài những màn tra tấn nạn nhân với thủ đoạn tàn bạo, Phú cũng có câu chuyện phức tạp khi số phận “lên voi xuống chó”. Từ vị thế người cầm đầu, giám sát, nhân vật bị hãm hại và rơi vào cảnh bị đày xuống thành tay sai. Đáng tiếc, động cơ cùng những ẩn ức của nhân vật chưa được biên kịch khai thác thác tới nơi tới chốn, bỏ lỡ cơ hội ghi điểm trong mắt khán giả.

Quách Ngọc Ngoan cũng gây chú ý một số cảnh hành động, hay đánh tay đôi với đối thủ hồi cuối phim. Tài tử tạo được ấn tượng với những màn khoe thân hình, cơ bắp săn chắc. Cảnh ngôi sao điển trai cởi áo trên màn ảnh rộng cũng được ê-kíp tận dụng làm chất liệu truyền thông phim, thu hút người xem.

Trước khi xuất hiện trong Thiên đường máu, hồi cuối năm 2025, Quách Ngọc Ngoan cũng từng gây chú ý khi tái xuất với phim tâm lý Trái tim què quặt sau khoảng thời gian dài vắng bóng màn ảnh. Anh vào vai một người chồng sâu lắng và trầm lặng. Đáng tiếc, phim không phải món ăn tinh thần dễ tiếp cận đại chúng, phải rời rạp với thành tích chưa đầy 800 triệu đồng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Quách Ngọc Ngoan cho thấy sự năng lượng khi trở lại màn ảnh, khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn nhỏ. Sắp tới, anh tiếp tục xuất hiện trong phim Tết Báu vật trời cho, đóng chung với Tuấn Trần, Phương Anh Đào. Ngay sau đó, anh tái ngộ khán giả trong dự án hành động Trại buôn người và tiếp đó là Hộ linh tráng sĩ - xoay quanh những bí ẩn về mộ vua Đinh Tiên Hoàng.

Việc Quách Ngọc Ngoan lấy lại năng lượng và tích cực hoạt động diễn xuất được người hâm mộ ủng hộ. Dẫu vậy, hai vai diễn gần nhất đều chưa tạo ấn tượng mạnh mẽ và cung cấp đủ đất diễn cho tài tử. Khán giả mong chờ thời gian tới, sự nghiệp của diễn viên sinh năm 1986 có bước tiến rõ rệt với những vai diễn đa dạng, phức tạp hơn.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.