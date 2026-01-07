Ca sĩ Khải Thông bị bắt

Nam ca sĩ Hong Kong bị cảnh sát bắt giữ hôm 3/1 với các cáo buộc sản xuất, buôn bán ma túy. Trước đó, Khải Thông từng được đông đảo khán giả biết đến qua show King Maker mùa 1.

Theo tờ HK01, hôm 3/1, lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích khám xét một căn nhà ở Nguyên Lãng (Hong Kong), bắt giữ 3 nghi phạm với cáo buộc sản xuất và buôn bán ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ lượng lớn tang vật, gồm 7,9 kg cocaine; 1,2 kg ma túy đá; 741g crack cocaine và nhiều loại chất cấm khác, với tổng giá trị ước tính hơn 7,7 triệu HKD.

Một trong các nghi phạm bị bắt vừa được tiết lộ là nam ca sĩ La Khải Thông (35 tuổi). Đại diện Cục Quan hệ công chúng thuộc Sở Cảnh sát Hong Kong xác nhận vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Thông tin Khải Thông bị bắt giữ vì sản xuất, buôn bán ma túy gây xôn xao dư luận.

Khải Thông bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán ma túy. Ảnh: HK01.

Trước đó, nam ca sĩ sinh năm 1990 từng thu hút chú ý khi tham gia mùa đầu tiên của chương trình tìm kiếm tài năng King Maker năm 2018. Khải Thông gây ấn tượng nhờ khả năng ca hát và chơi guitar điêu luyện. Tuy nhiên, do không hòa hợp với tính cách của các thí sinh khác và bị cho là quá tự cao, anh hứng chịu nhiều chỉ trích và cuối cùng phải dừng chân ở top 20.

Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục tham gia Next Station Legend ở đại lục và thu hút thêm người hâm mộ. Sau khi gây được tiếng vang, Khải Thông nhận lời tham gia nhiều show truyền hình, mở concert...

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Khải Thông từng chia sẻ đã thành lập một studio âm nhạc, đảm nhận công việc giảng dạy, với mong muốn đào tạo thế hệ trẻ có ước mơ bước chân vào ngành giải trí. Nội dung giảng dạy chủ yếu xoay quanh guitar, thanh nhạc và thu âm.