'Dị nhân thông minh nhất hành tinh' trở lại

Giáo sư Charles Xavier cùng nhóm X-Men đời đầu được xác nhận sẽ tái xuất trong bom tấn "Avengers: Doomsday". Đây là một bất ngờ lớn Marvel gửi đến người hâm mộ siêu anh hùng.

Marvel vừa gây xôn xao khi tung ra teaser trailer thứ 3 của Avengers: Doomsday. Trong đoạn teaser này, người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng lại có thêm bất ngờ khi nhóm X-Men đời đầu (thuộc thời Fox) tái xuất trong cuộc đại chiến với siêu phản diện Dr. Doom.

Cụ thể, những gương mặt được xác nhận trở lại gồm giáo sư Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) và Cyclops (James Marsden). Đây là bộ ba gương mặt có thể coi là biểu tượng của nhóm X-Men, từng giúp loạt phim về các dị nhân gây sốt toàn cầu vào những thập niên 2000.

"Đôi bạn già" Charles Xavier và Magneto tái ngộ.

Đoạn Teaser mở ra với bối cảnh tiêu điều tại học viện X-Men của hiệu trưởng Charles Xavier, nơi những dị nhân từng theo học để kiểm soát sức mạnh đột biến của mình. "Cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta. Đó là điều duy nhất tôi biết chắc chắn. Câu hỏi không phải là 'bạn đã sẵn sàng để chết chưa?', mà là 'bạn sẽ là ai khi nhắm mắt lại'?", Magneto - dị nhân với khả năng điều khiển từ trường - cất giọng.

Phân cảnh xúc động là khi Magneto tái ngộ người bạn thân, đồng thời cũng là địch thủ Charles Xavier - dị nhân sở hữu bộ óc kiệt xuất. Cả hai nay đều đã rất già, không còn đối đầu mà trao cho nhau cái nắm tay chân thành.

Một cảnh khác của teaser hé lộ về Cyclops, dị nhân có khả năng bắn luồng năng lượng bằng đôi mắt. Cyclops tỏ ra giận dữ và đau khổ trên một chiến trường hoang tàn.

Cyclops trở lại.

Đoạn teaser chỉ sau ít giờ đăng tải đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem chỉ riêng trên kênh chính thức của Marvel, được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng bày tỏ mong chờ vào trận đại chiến Avengers: Doomsday, nơi quy tụ hàng loạt gương mặt cốt cán từng làm nên thời hoàng kim của dòng phim này.

Trước đó, Marvel đã tung teaser hé lộ sự trở lại của Captain America và Thần sấm Thor.