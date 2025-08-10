Thảm họa 'Đảo Đông Cực' lỗ chổng vó?

Bom tấn với kinh phí sản xuất 550 triệu NDT "Đảo Đông Cực" vướng hàng loạt ý kiến trái chiều ngay khi công chiếu. Phim mở màn với thành tích ảm đạm, dự kiến thua lỗ nặng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin có tới 10 bộ phim điện ảnh mới vừa "đặt chân" ra rạp hôm 8/8. Tuy nhiên, thành tích của loạt tác phẩm này lại gây thất vọng. Nổi bật trong số đó là Đảo Đông Cực - dự án quy tụ ê-kíp lớn và dàn sao nổi tiếng.

Theo trang 163, Đảo Đông Cực đang đối diện nguy cơ trở thành “thảm họa” phòng vé lớn nhất mùa hè năm nay tại xứ tỷ dân. Cụ thể, dù nằm trong top 3 bảng tổng sắp phòng vé, phim chỉ đạt 68 triệu NDT doanh thu trong ngày đầu ra mắt. Theo đơn vị thống kê độc lập Maoyan, sau 3 ngày công chiếu, tác phẩm mới dắt túi 158 triệu NDT. Đây được cho là thành tích mở màn rất khiêm tốn với một dự án được đầu tư lớn như Đảo Đông Cực.

Hiện tại, Đảo Đông Cực được ưu ái với tỷ lệ suất chiếu cao nhất thị trường (33,7%), phần lớn rơi vào khung giờ vàng. Song, tốc độ thu tiền của phim vẫn tỏ ra lép vế so với đối thủ ra mắt trước đó là Tiệm chụp ảnh Nam Kinh.

Đảo Đông Cực mới thu về 158 triệu NDT sau 3 ngày.

Phản ứng của khán giả sau những ngày chiếu đầu tiên dành cho Đảo Đông Cực cũng không mấy tích cực. Nội dung phim bị chê tơi tả với nhiều tình tiết bị cho là "cải biên lệch lạc". Giới quan sát dự đoán với tình hình phòng vé hiện tại, phim khó vượt mốc doanh thu 500 triệu NDT. Trong khi đó, riêng kinh phí sản xuất tác phẩm đã vượt 550 triệu NDT, chưa kể các khoản phí phát hành, truyền thông... Nhiều nguồn tin ước tính Đảo Đông Cực có thể sẽ phải đối diện khoản lỗ lên tới 300-350 triệu NDT.

Đảo Đông Cực dựa trên câu chuyện lịch sử vào thời điểm Chiến tranh Thế giới thứ 2. Vào năm 1942, tàu Lisbon Maru chở hơn 1.800 tù binh Anh từ Hong Kong tới Nhật Bản bị tấn công bằng ngư lôi ở vùng biển gần quần đảo Châu Sơn. Các ngư dân trên đảo Đông Cực đã liều mạng giải cứu hàng trăm binh lính Anh, đồng thời bảo vệ 3 người lính trong cuộc lùng sục của quân đội Nhật.

Phim bị chỉ trích với nhiều tình tiết sai lệch. Ví như việc đạo diễn khắc họa ngư dân tại đây "như những kẻ ngu muội", phải cần ba nhân vật ngoại lai đến chỉ dạy và dẫn dắt chống lại quân Nhật...