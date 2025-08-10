Ca sĩ Phác Tường đột tử ở tuổi 35

Phác Tường, thí sinh nổi lên từ chương trình The Voice 2016 của Trung Quốc, vừa qua đời ở tuổi 35. Nguyên nhân tử vong được cho là do nhồi máu cơ tim.

Theo trang 163, dư luận Trung Quốc xôn xao trước tin nam ca sĩ Phác Tường qua đời ở tuổi 35. Nguyên nhân cái chết của thí sinh The Voice 2016 vẫn chưa được gia đình tiết lộ chính thức. Song, một người bạn của nam ca sĩ cho biết anh qua đời do nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, dân mạng còn lan truyền nhiều thông tin về việc anh mắc trầm cảm.

Thông tin Phác Tường qua đời ở độ tuổi còn rất trẻ khiến giới giải trí bàng hoàng. Trên mạng xã hội, dân mạng bày tỏ xót thương và chia buồn với gia đình anh.

Sau khi thu hút chú ý và giành hạng 5 chung cuộc trong team của Châu Kiệt Luân tại The Voice 2016, Phác Tường trở về quê nhà ở Tân Cương để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Thời gian gần đây, nam ca sĩ gây xôn xao vì ngoại hình thay đổi chóng mặt.

Nam ca sĩ để râu, tóc bị rụng và thưa hơn trước khá nhiều. Ngoài ra, anh cũng tăng cân đáng kể. Nhiều nguồn tin cho biết Phác Tường thường xuyên phải thức khuya, biểu diễn đêm tại các quán bar dẫn đến thiếu ngủ, sức khỏe lao dốc.

Phác Tường nổi tiếng sau khi tham gia The Voice 2016. Ảnh: Weibo.

Phác Tường sinh năm 1990 tại Tân Cương. Anh được yêu mến nhờ giọng hát đặc trưng, vừa trầm ấm lại pha chút khàn khàn rất lạ tai. Nhờ giọng ca và cá tính âm nhạc đặc biệt, Phác Tường là một trong số thí sinh nổi bật tại The Voice 2016 bản Trung Quốc. Tại vòng giấu mặt, nam ca sĩ gây ấn tượng mạnh với ca khúc Bạch dương lâm với bản phối mới.

Phần trình diễn không chỉ giúp Phác Tường nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả, mà còn được các huấn luyện viên đánh giá cao. Anh sau đó đã về đội của huấn luyện viên Châu Kiệt Luân.