David Beckham 'xuống nước' với con trai

  • Chủ nhật, 10/8/2025 08:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giữa bối cảnh tình cảm gia đình ngày càng rạn nứt nghiêm trọng, cựu danh thủ Anh muốn chủ động làm lành với con trai.

Theo tạp chí HELLO!, giữa tin đồn rạn nứt tình cảm gia đình ngày càng leo thang, David Beckham mới đây gây xôn xao khi có động thái làm lành với con trai cả. Huyền thoại bóng đá Anh bị bắt gặp đã bấm "like" một trong những bài đăng mới nhất của Brooklyn trên mạng xã hội.

Cụ thể, Brooklyn gần đây đăng tải đoạn video ghi lại cảnh anh nấu nướng tại nhà. Trong video, con trai cả của David Beckham hào hứng chia sẻ công thức và quá trình anh tự tay làm món spaghetti carbonara. Song, Brooklyn sau đó lại bị cộng đồng mạng trêu chọc, mỉa mai về nguyên liệu và cách nấu. Nhiều dân mạng bình luận rằng anh đã làm cháy món thịt guanciale ăn kèm.

Tuy nhiên, David Beckham vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho con trai bằng cách nhấn nút “like”. Đây được cho là động thái "chủ động xuống nước" của cựu danh thủ người Anh, sau chuỗi ngày chiến tranh lạnh với vợ chồng Brooklyn.

David beckham anh 1

David Beckham chủ động ấn "like" một bài đăng của Brooklyn trên mạng xã hội. Ảnh: WireImage.

Theo nguồn tin, David Beckham đang tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền quanh Địa Trung Hải cùng vợ, hai con trai Romeo, Cruz và con gái Harper. Cuối tuần qua, ông bố 4 con còn chia sẻ ảnh chụp cùng Cruz tại một nhà hàng ở St Tropez. Trong ảnh, hai người thể hiện tình cảm bố con thân thiết khi Cruz đeo khăn ăn cho David.

“Ngày trước là bố đeo yếm cho con. Giờ thì có vẻ đến lượt bố phải cẩn thận để không làm rơi đồ ăn rồi", David hài hước chú thích. Huyền thoại bóng đá Anh gắn thẻ vợ và 3 con nhỏ, không nhắc tới vợ chồng con cả Brooklyn.

Mâu thuẫn gia đình Beckham được cho là đã bắt nguồn từ thời điểm chuẩn bị cho đám cưới Brooklyn - Nicola cách đây 3 năm. Khi đó, Victoria và con dâu vướng tin bất hòa, vì Nicola không mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế. Trong ngày trọng đại, Victoria lại "cướp spotlight" của Nicola, giành mất điệu nhảy được lên kế hoạch sẵn cho hai con.

Căng thẳng tiếp tục leo thang những tháng gần đây, khi vợ chồng Brooklyn né tránh các sự kiện trọng đại của gia đình, không dự sinh nhật cha hay thậm chí bỏ theo dõi các em trên mạng xã hội...

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận chia sẻ với tạp chí HELLO! rằng vợ chồng David Beckham sau thời gian "chiến tranh lạnh" đã mệt mỏi, muốn làm lành với hai con. “Họ rất muốn hàn gắn rạn nứt. David đã chủ động liên lạc và sẵn sàng bay đến gặp Brooklyn nếu cần. Họ sẽ dập tắt mâu thuẫn này. David nói rằng ông muốn để mọi chuyện lắng xuống và mọi người cùng nói chuyện khi cảm xúc đã ổn định", người này cho biết.

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

