Sao nữ Đài Loan kể biến chứng khi nâng ngực

Candy trong show truyền hình mới đây công khai đã nâng ngực. Cô tiết lộ từng phẫu thuật thất bại một lần và phải thực hiện lại lần 2 với tổng chi phí lên tới 620.000 Đài tệ.

Theo China Times, nữ diễn viên Candy mới đây gây xôn xao khi thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Xuất hiện trên một show truyền hình, người đẹp tiết lộ từng chi tiền để nâng ngực nhưng thất bại. Cô sau đó phải tiến hành phẫu thuật lần thứ 2 mới có được vòng một như mong muốn.

Cụ thể, theo lời Candy, cô từng có một khoảng thời gian dài tự ti vì vòng một nhỏ, phẳng lì. "Lần đầu nâng ngực, tôi hoàn toàn không tìm hiểu trước, không so sánh giữa các cơ sở hay tra cứu thông tin trên mạng. Bác sĩ tôi gặp cũng không đưa ra lời khuyên chuyên môn, mà trực tiếp tiến hành phẫu thuật luôn", nữ diễn viên kể lại.

Candy thừa nhận đã phẫu thuật nâng ngực. Ảnh: IGNV.

Người đẹp cho biết chỉ sau một tháng, một bên ngực của cô bị lệch và xệ hẳn xuống. Cô sau đó phải chăm chỉ làm việc, dành dụm tiền để đi phẫu thuật chỉnh sửa lại.

“Lần đầu phẫu thuật, tính cả lãi vay, tôi tốn 220.000 Đài tệ. Sau đó tôi làm việc chăm chỉ tiết kiệm suốt một năm, quyết định phẫu thuật lần 2 để chỉnh sửa. Khi lần thứ 2 khám, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân thất bại thật sự là do ngực phải của tôi bị lõm, liên quan đến việc tôi từng bị viêm phổi và nằm viện khi còn nhỏ", Candy cho hay.

Nữ diễn viên tiết lộ tổng chi phí cho 2 lần phẫu thuật là 620.000 Đài tệ (khoảng gần 21.000 USD ). Cô cảnh báo khán giả nên thận trọng, cần có sự chuẩn bị và tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Candy là một trong những gương mặt nổi tiếng trong làng phim người lớn tại Đài Loan, Trung Quốc. Người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật 1,77 m, với đôi chân dài 1,15 m trứ danh. Sau 4 năm hoạt động, cô đã tham gia hơn 100 bộ phim, thu hút đông đảo người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội.